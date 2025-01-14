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秋冬「不舉」竟與血管發炎有關 醫：就診患者多2至3成

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
家醫科醫師王德生表示，進入秋冬季時，會影響男性分泌睪固酮，容易出現勃起功能障礙。圖／千暘診所提供
家醫科醫師王德生表示，進入秋冬季時，會影響男性分泌睪固酮，容易出現勃起功能障礙。圖／千暘診所提供

一名35歲竹科工程師由於工作壓力大、膽固醇偏高而使血管狹窄、發炎，加上運動量少又經常坐在電腦前，導致勃起功能障礙，與前女友的感情也以分手收場，後來在醫師的心理支持下，以常規藥物、營養點滴、血漿置換術改善高血脂，重振雄風後，連新任女友也稱讚性生活滿足。

每到年尾，除了工作上的心理壓力，可能導致勃起功能障礙，還與血管收縮、荷爾蒙有關。針對血管收縮，千暘診所家醫科醫師王德生觀察，秋冬季天氣較冷，前來就醫的患者多出20%至30%，雖然目前醫學上沒有明確的證據顯示，天氣冷時會導致劇烈血管收縮而無法勃起，但在臨床上，天氣寒冷確實容易誘發心血管相關疾病，而勃起功能障礙和心血管疾病，也有一定的關聯性。

民眾所處的國家地區緯度愈高，在不考慮基因問題下，愈容易有勃起功能障礙。針對荷爾蒙，王德生說，因為日照多寡影響男性睪固酮分泌量，而當進入日照時間較短的秋冬季，或多或少也會出現睪固酮分泌不足，影響勃起功能。

王德生表示，治療時會給勃起功能障礙患者服用血管舒張劑，幫助擴張收縮的血管，讓陰莖充血，但屬於快速的治標方法，還需掌握治本的原則，在於任何心血管功能不健全，都可能影響勃起功能，因此若有三高（高血壓、高血脂、高血糖），除了使用藥物、營養點滴，還可以搭配血漿置換術（洗血），其中洗血可以過濾掉血中多餘的脂肪、毒素和重金屬，有助於恢復勃起功能。

另外，規律運動、戒掉菸酒等不良生活習慣，並嘗試地中海飲食，都有助於恢復勃起功能。王德生鼓勵，男性若有勃起功能障礙，千萬不要羞於就醫，及時接受治療才能重拾正常生活。

前女友 勃起

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