慶祝醫檢師、藥師節 彰化秀傳衛教宣導演的比較好看
彰化秀傳醫院為慶祝1月14日醫檢師節、1月15日藥師節，將醫療衛教與趣味表演結合，並模擬廣播電台的情境短劇，透過即時互動，生動地解說幽門螺旋桿菌的威脅與檢測方法。
秀傳醫院表示，幽門螺旋桿菌感染的早期多無明顯症狀，但若未能及時發現與治療，可能導致胃炎、胃潰瘍，甚至引發胃癌。
在今天的宣導活動中，醫檢師透過碳13尿素呼氣試驗、血清學檢驗及糞便抗原檢驗等非侵入性技術，向民眾介紹如何有效篩檢幽門螺旋桿菌，同時強調早期預防與篩檢的重要性，幫助民眾降低罹病風險。
藥學部藥師接力，宣導用藥安全。藥師深入淺出地講解胃炎及消化性潰瘍的成因，並分享正確使用中西藥的方法，幫助民眾緩解不適，並減少副作用風險。此外，藥師還提供了健胃整腸的飲食建議與養生之道，鼓勵民眾養成良好的日常保健習慣，「預防勝於治療」，透過日常保健，養出好腸胃。
彰化秀傳醫院檢驗醫學部主任楊玉英表示，醫檢師暨藥師節每年的慶祝活動，都以輕鬆活潑的形式進行，今年更特別聚焦於胃病的預防與檢查，希望藉由創意衛教方式，讓民眾留下深刻印象，提升健康意識。
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