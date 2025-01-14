快訊

672億得主慘成苦主！中樂透史上最高獎金買海景豪宅 遇洛杉磯祝融整棟燒光

慶祝醫檢師、藥師節 彰化秀傳衛教宣導演的比較好看

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化秀傳醫院為慶祝1月14日醫檢師節、1月15日藥師節，將醫療衛教與趣味表演結合，舉辦衛教講座。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院為慶祝1月14日醫檢師節、1月15日藥師節，將醫療衛教與趣味表演結合，舉辦衛教講座。圖／秀傳醫院提供

彰化秀傳醫院為慶祝1月14日醫檢師節、1月15日藥師節，將醫療衛教與趣味表演結合，並模擬廣播電台的情境短劇，透過即時互動，生動地解說幽門螺旋桿菌的威脅與檢測方法。

秀傳醫院表示，幽門螺旋桿菌感染的早期多無明顯症狀，但若未能及時發現與治療，可能導致胃炎、胃潰瘍，甚至引發胃癌。

在今天的宣導活動中，醫檢師透過碳13尿素呼氣試驗、血清學檢驗及糞便抗原檢驗等非侵入性技術，向民眾介紹如何有效篩檢幽門螺旋桿菌，同時強調早期預防與篩檢的重要性，幫助民眾降低罹病風險

藥學部藥師接力，宣導用藥安全。藥師深入淺出地講解胃炎及消化性潰瘍的成因，並分享正確使用中西藥的方法，幫助民眾緩解不適，並減少副作用風險。此外，藥師還提供了健胃整腸的飲食建議與養生之道，鼓勵民眾養成良好的日常保健習慣，「預防勝於治療」，透過日常保健，養出好腸胃。

彰化秀傳醫院檢驗醫學部主任楊玉英表示，醫檢師暨藥師節每年的慶祝活動，都以輕鬆活潑的形式進行，今年更特別聚焦於胃病的預防與檢查，希望藉由創意衛教方式，讓民眾留下深刻印象，提升健康意識。

彰化秀傳醫院為慶祝1月14日醫檢師節、1月15日藥師節，將醫療衛教與趣味表演結合，並模擬廣播電台的情境短劇。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院為慶祝1月14日醫檢師節、1月15日藥師節，將醫療衛教與趣味表演結合，並模擬廣播電台的情境短劇。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院為慶祝1月14日醫檢師節、1月15日藥師節，將醫療衛教與趣味表演結合，並模擬廣播電台的情境短劇。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院為慶祝1月14日醫檢師節、1月15日藥師節，將醫療衛教與趣味表演結合，並模擬廣播電台的情境短劇。圖／秀傳醫院提供

彰化 醫學 風險

延伸閱讀

校園耕田種菜...首屆國家食農教育獎 彰化北斗國中獲表揚

彰化胃腸科名醫鄭光人罹膀胱癌 彰基這療法讓腫瘤消失

彰化二林社大義賣捐款8年破百萬 喜樂保育院樂喊「有你真好」

物價上漲大家都扛不住？彰化社福機構募年菜物資都不順

相關新聞

桃機下周一起進入疏運高峰 提醒旅客提前3小時報到

即將迎來蛇年春節假期，桃園機場今年（2025）春節疏運期間為1月24日至2月3日，共計11日，疏運期間增加客運包機14架...

明天轉溼冷！低溫下探7度「最冷時間曝」連3天有望追雪

冷氣團持續影響中，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，台灣各地明天都會降雨，周四白天才會轉...

國旅向飯店索備品竟要價百元 觀光署：業者得免費或付費提供

因應減塑政策，今年元旦起「旅宿業限制提供一次性用品」上路，不少民眾質疑，國外雖不主動提供，但還是會放在大廳放旅客免費拿，...

秋冬「不舉」竟與血管發炎有關 醫：就診患者多2至3成

一名35歲竹科工程師由於工作壓力大、膽固醇偏高而使血管狹窄、發炎，加上運動量少又經常坐在電腦前，導致勃起功能障礙，與前女...

慶祝醫檢師、藥師節 彰化秀傳衛教宣導演的比較好看

彰化秀傳醫院為慶祝1月14日醫檢師節、1月15日藥師節，將醫療衛教與趣味表演結合，並模擬廣播電台的情境短劇，透過即時互動...

台東為愛發光圍爐 國軍展戰技台電送暖

國軍弟兄搏擊、短棍、短刀等近戰格鬥戰技操演，剛猛勁道令台下百餘位長輩們連聲叫好。由台灣電力公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方攜手的「為愛發光」獨居老人春節寒冬溫馨送禮圍爐活動，於13日熱烈展開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。