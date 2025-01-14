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明天轉溼冷！低溫下探7度「最冷時間曝」連3天有望追雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，台灣各地明天都會降雨，預估最冷時間落在周四清晨，低溫下探7度；另外，今晚至周四清晨，中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。聯合報系資料照
今晚大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，台灣各地明天都會降雨，預估最冷時間落在周四清晨，低溫下探7度；另外，今晚至周四清晨，中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。聯合報系資料照

冷氣團持續影響中，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，台灣各地明天都會降雨，周四白天才會轉為乾冷，並持續到下周二，預估最冷時間落在周四清晨，低溫下探7度；另外，今晚至周四清晨，中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

林定宜說，今天晚上大陸冷氣團南下，加上南風雲系北移，全台轉為濕冷天氣，其中迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，南部及中部山區有局部短暫雨，其他地區有零星降雨。

林定宜表示，這波冷氣團為「先濕後乾」，明（15日）開始各地都有雨，周四清晨之前都屬於濕冷天氣，較易有雨，周四（16日）白天開始轉乾，並持續到下周二（21日），僅東半部有局部短暫降雨，其他地區為晴到多雲。

溫度部分，今晚起至周四清晨，全台轉溼冷，北部、東北部轉冷，其他地區早晚亦冷。明天整天北部、東半部11至18度，中部12至19度，南部14至21度，花東16至20度；另外，今晚至周四清晨，中部以北3500公尺以上高山，有降雪的機會，而下周一（19日）清晨，中南部則有局部霧氣，駕駛要多注意。

林定宜指出，最冷時間預估在周四，低溫西半部、東北部為10至13度，花東15度，沿海空曠及近山區更低，會再下降約3度，低溫下探7度；周五白天冷氣團減弱，周六、周日氣溫持續回升，但周五、周六清晨輻射冷卻明顯，尤其竹苗地區仍會出現低溫情況，西半部日夜溫差會很大。

低溫 冷氣團

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