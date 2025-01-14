冷氣團挾境外污染物 15日空氣品質多亮橘燈

環境部表示，中國山東至上海一帶今天出現霾害現象，預計明天境外污染物將伴隨大陸冷氣團南下影響台灣，預估空氣品質多為橘色提醒等級；17日東北風可能挾帶另一波境外污染物移入。

環境部指出，2波冷空氣使沿海地區風速增強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環境部進一步說明，中國山東至上海今天細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約75至120微克/立方公尺，污染物持續累積，預計明天伴隨大陸冷氣團南下，北部地區PM2.5小時濃度可能達約30至45微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，金門及馬祖短時間可能達紅色警示等級。

此外，彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象，懸浮微粒（PM10）小時濃度可能達200至300微克/立方公尺；預計16日白天起境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質多為橘色提醒等級；17日東北風可能挾帶另一波境外污染物移入，影響程度視上游濃度累積而變化。

環境部表示，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。