醫改會質疑健保實質成長率達8% 五大醫團發聲明反擊

衛福部日前公告今年健保總額成長率5.5%，為行政院核定的成長率上限。醫改會引述健保會主委盧瑞芬計算資料指出，衛福部調整總額基期計算公式，墊高計算標準，實質總額成長率達7%至8%。五大醫界團體今天發聲明表示，對健保會成員發言感到遺憾，即使總額成長率為8%，也僅能彌補多年來總額預算下的小部分缺口。

醫改會指出，今年度健保總額基期計算方式，未扣除移出總額以公務預算支應的款項，也未扣減總額未執行部分，根本是扭曲計算公式，墊高基期讓總額成長率被低估，且過程缺乏科學評估，是政治凌駕專業，架空總額協商程序的作法。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁則說，台灣醫療支出占國內生產毛額（GDP）為全球西進國家最低，也落後日本、韓國等鄰國，顯示健保資源分配已無法滿足醫療體系基本需求，健保長期受到「複利負成長」影響，導致點值低落，例如自103年起醫院被要求執行B、C型肝炎篩檢治療計畫，實際支出遠超過健保預算額度。

洪子仁說，99年度開始，健保總額預算中編列6.22億元用於B、C肝防治，醫界實際支出卻高達28.17億元，差額達21.94億元，全由醫院吸收；此外，國健署、疾管署、心健司等部會主導的多項計畫，包括愛滋病及罕見疾病治療等，也需依賴醫院總額支應，「這些應由公務預算編列的公衛項目，侵蝕總額，造成點值逐年下降，導致疫後醫護出走等現象。」

健保支付標準多年未合理調整，健保成長率提高，預算雖進入健保基金，但特約醫療院所仍需提供醫療服務才能獲得收入。洪子仁說，現行協商公式並未考量新藥、新科技進步，導致民眾健保權益受損，醫療院所無法有效應對新需求，在醫療成本實際上升的背景下，醫療費用支出早已超過健保組額支應範圍，導致醫院經營普遍呈現虧損。

「健保改革應著力於彌補健保總額制度導致醫界點值下降的事實。」洪子仁強調，比起僅討論今年基期計算方式改變，各界應全面檢視總額成長率公式，才能為醫療體系永續發展奠定基礎，否則醫事人員薪資停滯，醫療機構財務壓力逐步升高，不得不透過關閉病床來應對經營困境，總額成長率提升，才是病人之福。