國旅一次性備品上路！嘉義有飯店收費挨批 全國旅館公會批政策宣導不力

環境部針對旅宿業「一次性備品」政策元旦上路，百萬網紅Cheap日前批政策幫業者省成本，並指他向嘉義某飯店要備品，卻索價1人份100元；中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元批環境部宣導政策不力、未做好配套，訂罰則強制業者配合，讓旅宿業挨罵，還面臨被稽查處罰。

百萬網紅Cheap臉書發文表示，根據2023年3月新聞，當初開會政府建議「不主動提供」，但業者希望「直接不提供」，以及政府為鼓勵環保希望房價能優惠5%，業者卻不願意，「業者嘴臉真噁心」。

嘉市出身的洪崇元說，1年半前，旅宿業「一次性備品」政策要上路，他要求延後實施，加強宣導，做好配套，結果這段期間，環境部只編200萬預算，未做好宣導，也未發給業者不提供一次性備品宣導標章，還要業者自行上官網下載，規定一次性備品不主動提供，備品免費或收費。

洪崇元不滿說，政策元月上路，各縣市環保局就展開稽查，查獲不配合業者面臨1200元以上2千元以下罰鍰，旅宿盥洗一次性備品廠商改提供全套，業者收費挨罵，許多旅客只要牙刷，環境部又要求用整瓶沐浴乳、洗髮精，改用玻璃瓶裝礦泉水，造成業者及旅客困擾。

洪崇元表示，環境部要求業者在旅宿公共場所，提供住宿「一次性備品」，過去曾實施，結果旅客拿取更多備品帶回家，製造更多環保問，他請業者在櫃檯準備「一次性備品」，因應旅客索取，業者配合政策，希望環境部也要做好宣導及配套措施，以勸導代替處罰，不能讓旅宿業為政策執行不力背黑鍋。