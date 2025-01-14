年度食物中毒案件達633件 食藥署提兩大食物保存原則

衛福部統計，2023年食品中毒統計案件累計633件，較前一年暴增133例，病原微生物在7°C至60°C的「危險溫度帶」 有快速繁殖風險，食品保存原則為「冷藏溫度應低於7°C、熱藏高於60°C」，食品加熱溫度則應超過70°C，才能消滅微生物。

知名餐廳「饗饗」信義微風店疑食物中毒案，衛福部疾管署表示，目前採檢73人中9人檢出諾羅病毒陽性，加上去年爆發的寶林茶室食物中毒事件，讓民眾上緊食安發條。

食藥署統計，2019年至2023年的食品中毒案件共2638件，依序為502件、506件、498件、499件，2023年更暴增至633件，全球面臨極端氣候，外界關注，氣候變遷，是否導致我國餐飲業食品安全管制系統（HACCP）制度已不敷使用，或業者保存食材能力變差所致？

食藥署副署長林金富表示，近年食品中毒案件數通報率的提高，推測主要原因為寶林茶室食品中毒事件影響，全民食品中毒意識提升，導致醫療院所或民眾向相關衛生單位通報的案件數量增加。

忽冷忽熱的天候變化可能影響食品的保存條件，林金富說，病原微生物在7°C至60°C的「危險溫度帶」 有快速繁殖風險，為避免食品中毒，業者的食品保存，應遵循冷藏溫度需低於7°C，熱藏溫度需高於60°C的原則；食品加熱溫度則應超過70°C，才能有效消滅微生物。

林金富指出，HACCP為國際公認的食品安全管理系統，透過分析食品製造、加工與供應鏈的潛在風險，並設置關鍵管制點進行監控，可有效降低食品中毒事件的發生。

食藥署表示，目前我國依食品安全衛生管理法第8條第3項公告，特定類別及規模的食品業者須強制實施HACCP，其中包括餐盒食品工廠、供應鐵路運輸旅客餐盒、國際觀光旅館及五星級旅館附設餐廳，也鼓勵其他餐飲業者以自願性方式導入HACCP制度，強化食品中毒，要把握五要二不原則，分別為：