台東為愛發光圍爐 國軍展戰技台電送暖

國軍弟兄搏擊、短棍、短刀等近戰格鬥戰技操演，剛猛勁道令台下百餘位長輩們連聲叫好。由台灣電力公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方攜手的「為愛發光」獨居老人春節寒冬溫馨送禮圍爐活動，於13日熱烈展開。

長輩笑盈盈

13日的圍爐宴，表演陣容中首度有國軍展演；幼兒園學童也在表演後送給長輩事前精心繪製的祝福小卡片；台電則貼心準備「溫馨關懷禮」羊毛絨保暖被及八樣年貨好禮，種種安排令長輩們備感溫馨。

「為愛發光」歲末獨居老人關懷活動從2005年起就未曾中斷，今年邁入第二十一年，關懷的長輩累計超過六千三百七十人次。除了會將溫馨關懷禮及實用年貨送至接受東基、一粒麥子送餐、居家照顧、日間照顧服務的獨居及貧困長輩，以及為長輩義剪、屋內線路檢測等社區服務之外，圍爐活動是關懷活動的重頭戲。

台電送暖被

有感於今年冬季氣溫偏低，台電的溫馨關懷禮特選羊毛絨保暖被，象徵傳遞來自社會的溫暖和關懷，讓長輩暖暖過冬。由台灣電力公司台東區營業處處長仇忠銘、一粒麥子基金會董事長呂信雄用扁擔扛著溫馨關懷禮及年貨出場，送給長輩代表。

扁擔意寓著長輩們一生肩負的辛勞及智慧、經驗的積累，現在由晚輩扛起重擔及照顧責任。

長輩享用佳餚的同時，精彩節目輪番上陣。多多璐幼兒園小朋友活潑有力的歌舞表演後，將事前精心繪製的祝福小卡片，逐一送給用餐中的長輩，一聲「新年快樂」逗得長輩笑開懷。





「為愛發光」圍爐活動讓一百五十位台東縣獨居、弱勢長輩齊聚，享用大飯店佳餚、看表演，提前感受溫馨的年節氣氛。（主辦單位提供）

緊接著陸軍台東地區指揮部「鎮東戰技隊」上場，從最基礎的拳腿組合到一對二、一對三的格鬥演練，過程逼真，頓時勾起不少男性長輩年輕時的軍旅回憶。

「近戰格鬥」戰技吸睛

隊長杜大衛表示，為展現國軍實力，將戰技操演結合國軍人才召募暨全民國防教育宣導，鎮東戰技隊陸續在縣內各級學校、鄉鎮社區進行戰技操演。為來自各鄉鎮市弱勢高齡長輩義務展演是該隊的第一次，盼帶給長輩難忘回憶，返家後有機會鼓勵周邊孫子、曾孫輩的青年加入國軍行列。

台電台東區處處長仇忠銘致詞表示，台電一向秉持「有電的地方就有光」的理念，要用這個光照亮每個需要關懷的人。台電與一粒麥子、東基合作關懷弱勢長輩的行動，就像台電提供電力一樣持續不輟。也感謝在場的志工們熱烈參與這項活動，使一年一度的為愛發光是個有愛、有光，更有溫暖的活動。

一粒麥子向各方致謝

一粒麥子基金會董事長呂信雄則對各方支持表達深深感謝，尤其台電公司二十一年來大力支持關懷獨老的為愛發光活動，還有支持清寒大專學子的「希望種子」計畫、弱勢家庭兒童課業輔導班的「火金姑計畫」，是真心關心這塊土地最直接的表現。

因為這份愛與光，才能讓大家在這麼溫暖的環境中用餐，今年總共關懷三百三十六位長輩，出席圍爐的有一百五十位長輩，無法前來的會由服務人員將溫馨關懷禮及實用年貨送至家裡。





志工陪伴長輩圍爐，細心的服務長輩。（主辦單位提供）

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