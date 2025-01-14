買燒烤等太久無聊買彩券 挑諧音竟刮中百萬大獎
距離九天連假僅剩不到兩周，年假氣氛越來越濃，不少人已經開始試手氣，買刮刮樂要博得好彩頭。
桃園一名中年婦人，日前因為在彩券行旁買燒烤，因燒烤等待時間太久，肚子早已餓得咕嚕咕嚕叫，越等越不耐煩，正當心煩氣躁時，轉頭發現燒烤店旁的彩券行，心想乾脆先買刮刮樂邊刮邊等燒烤，婦人挑選時看到一張號末兩碼52號，正好是諧音我餓，結果一刮，幸運刮中100萬元大獎，肚子餓的感受頓時一掃而空，換來止不住的喜悅。
另外，同樣是百萬幸運兒，台南一位經常買刮刮樂的中年男子，去年在同一間彩券行幸運刮出10萬元，今年在「2,000萬超級紅包」刮刮樂開賣後到店購買，請代理人隨手挑一，拿到的當下發現是「10號」，便直覺是一個10全10美的吉利數字。
沒想到，刮獎過程中，彩券行所飼養的店狗「Money」也在一旁興奮得汪汪叫，一刮竟刮出100萬元，中獎人又驚又喜直呼實在太幸運了，為了答謝店狗Money，也特別包了一個紅包給店家，要買罐罐請狗狗吃。
南台灣的高雄一家彩券行，因為快過年，特地去拜拜請回一隻金雞，沒想到接連2天就有客人刮中「2,000萬超級紅包」的二獎100萬元，老闆表示，先是一位中年婦人看到一對年輕情侶在店裡刮「2,000萬超級紅包」刮刮樂，他發現那對情侶離開的時候檯面上剩下兩張，她有一種機（雞）不可失的感覺，馬上指定就買這兩張，沒想到才刮第一張就驚喜刮中100萬元。
豈料，隔天一位年輕男子聽到店裡刮中百萬的消息，就用自己的幸運號碼同樣也買「2,000萬超級紅包」刮刮樂，竟然也幸運刮中100萬元，彩券行老闆驚喜直呼是金雞把財神爺帶到店來，竟連兩天都開出百萬大獎，簡直是「神雞」。
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