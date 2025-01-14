中研究院士林昭庚揭「醫療外交冷落中醫」 外交部、衛福部回應了

中醫不再黯淡無光！政府擬跨部會合作民間單位在2月召開會議，共同推動中醫藥全球化。有國民醫療外交多年經驗的中央研究院士林昭庚表示，近年台灣醫療外交政策多是西醫為主，導致中醫漸受冷落，很開心能看到政府有心要將中醫藥帶至國際舞台，讓各國民眾發現漢方的優點。

衛福部、外交部偕全球中醫藥醫學會聯合會、多名中醫界人士、立委在立法院召開「推動中醫醫療外交促進中醫藥全球化座談會」。林昭庚說，他於1979年加入中沙醫療團，至沙烏地阿拉伯推動中醫的針灸，獲得沙國授予最高榮譽「金袍獎」，後來也拿過外交部「外交之友貢獻獎」殊榮，但近年政府多以西醫為醫療外交，導致中醫成為受到冷落的角色。

外交部國際合作及經濟事務司副司長林美呈澄清，會有類似情況，在於許多國家對醫療的需求導向，是以快速解決問題為目的，如在登革熱盛行的國家或地區，西醫較中醫可提供更直接且有效的治療方式，但不代表中醫往後不能參與到跨國的醫療合作項目，像目前各國都重視高齡長期照護，作為傳統醫學的中醫就能粉墨登場。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰說，世界衛生組織（WHO）曾發表「2014-2023年傳統醫學戰略」，讓中醫在2000年後的國際舞台不再是冷門角色，加上全球部份國家、地區的醫療資源並不足夠，所幸國際疾病分類（ICD）已將傳統醫學列入重點，在前後召開多次的相關會議中，許多國際組織也都對此表現關注度，「站在衛福部的立場，除了現已推出的中醫藥振興計畫，也會讓台灣的中醫藥產品、知識走向國際舞台，其次是從相關的新南向國家，透過栽種計畫取得原料，上至政府機構，下至民間單位合力完成中醫藥全球化。」

另外，本報曾報導，衛福部中醫藥司去年委託辦理「新南向藥用植物種植實地調查研究計畫」，先以越南為目標國，實地考察該國藥用植物種植及其產製為中藥材等情形，評估是否適合於當地種植，並研提「種植計畫建議書」。蘇奕彰說，目前台灣約有80%的中藥材仰賴大陸進口，繼赴越南實地調查研究後，今年8月會去泰國，而印度由於國土面積較大，也還在擬定時程，並規畫相關國家符合資格的中醫藥從業人員，可來台灣培訓、學習知識。

民進黨立委陳秀寶說，民眾既定印象多會認為，西醫在急症較有療效，若想調理身體才會想到中醫，但中醫的應用範圍不僅止於此，包括把脈、針灸、推拿等行為都有更博大精深的學問蘊含其中，目前國際專家愈來愈重視對傳統醫學的研究。民進黨立委陳瑩說，以越南為例，當地愈來愈多人崇尚漢方療法，國際上使用中醫的人口逐漸增加，因此中醫醫療外交、中醫藥全球化勢在必行，但也應考慮該國是否有中醫藥相關法規，才更容易推動計畫，若無，台灣則可扮演協助的角色，達到共好。

全球中醫藥醫學會聯合會理事長林源泉說，新冠疫情期間，清冠一號享譽全球，目前已遍及超過80個國家，全中聯的會員中有對國際醫療實務不遺餘力醫療體系人才，包括中國醫、長庚、慈濟、馬偕等醫學中心的中醫界人士，希望作為民間機構國際醫療的窗口，配合政府推動中醫醫療外交，增進國家軟實力。

外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋說，樂見台灣中醫藥界從事國際交流活動，也會提供有需求並提出申請的民間單位，依補助要點給予經費。民進黨立委黃秀芳說，未來每年年底前，衛福部中醫藥司及中醫藥團體都將召開跨部會平台會議，結合全中聯等民間單位資源，持續推動中醫藥振興計畫，落實2019年上路的「中醫藥發展法」，增進中醫藥醫療外交與全球化。