住宿沒帶備品竟要多收100元 花蓮議員籲收費透明化

環境部於今年正式實施限用「一次性旅宿用品」政策，旅宿業者不得主動提供一次性備品，旅客有個人衛生用品需求，飯店仍可免費或付費方式提供。不過花蓮有民代認為，備品收費沒有規定，有的業者還要收100元，建議備品收費價格透明化；花蓮旅館公會希望各家業者調適用品價格，符合市場機制。

旅宿業不主動提供一次性用品，不少遊客質疑，有飯店缺乏基本盥洗用品，住宿還得自備大量個人用品。環境部趕緊澄清，飯店櫃檯可告知民眾，若有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。

縣議員魏嘉賢指出，旅館可在櫃檯免費或付費提供一次性用品，但宣導仍不足，許多旅客入住後才發現需要額外購買；有部分業者將原免費提供的用品改為高價售賣，要收100元導致旅客不滿，認為業者藉政策趁機漲價。

魏嘉賢舉例，多數日本旅館採大廳集中取用模式，房客入住時，讓旅客在櫃檯自取牙刷、梳子等備品，即使要收費，也應要「透明化備品價格」，設置合理價格範圍，避免因高價售賣讓消費者反感。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，花蓮已有業者推環保旅店，不主動提供一次性備品，尊重各業主的做法，鼓勵大家響應政策並符合法規；至於備品收費標準，希望各家業者價格要合理，符合市場機制。