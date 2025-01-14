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彰化胃腸科名醫鄭光人罹膀胱癌 彰基這療法讓腫瘤消失

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
年近80歲的彰化胃腸科名醫鄭光人（左）罹膀胱尿路上皮癌第三期，經彰基醫學中心泌尿外科醫師團隊陳柏華醫師等人治療，目前已無任何癌細胞，僅需持續追蹤即可。圖／彰基提供
年近80歲的彰化胃腸科名醫鄭光人（左）罹膀胱尿路上皮癌第三期，經彰基醫學中心泌尿外科醫師團隊陳柏華醫師等人治療，目前已無任何癌細胞，僅需持續追蹤即可。圖／彰基提供

年近80歲的彰化胃腸科名醫鄭光人，半年前發現罹患膀胱尿路上皮癌第三期，腫瘤幾乎塞滿整個膀胱，經彰基醫學中心泌尿外科團隊，進行3個月免疫療法及抗體藥物複合體治療後，腫瘤幾乎消失，鄭光人說：「這是上帝的禮物」，鼓勵大家有異常症狀就要盡早就醫、及早治療

鄭光人說，約一年多前，他發現無痛性嚴重血尿，就知道大概是膀胱癌，因為沒什麼不舒服而且想說快80歲了，想說就與它共存，沒想到後來頻尿越來越厲害，幾乎每小時要上廁所一次，甚至半夜也是。

鄭光人說，後來經林介山醫師從診所轉介至彰基醫學中心，接受一系列檢查後，確認為「泌尿上皮癌，並改由彰基泌尿外科醫師裘坤元收治，由於腫瘤已7.9公分，且侵入漿膜層是第3期了，依傳統必須膀胱全切除，再拿一段迴腸來代替，然後作造口，一輩子帶尿袋，所幸目前有「新輔助療法」，在術前先進行標靶及免疫治療，再評估手術時機，於是再由泌尿外科陳柏華醫師收治。

陳柏華表示，彰基在治療尿路上皮癌有多項選擇，除了傳統的化療、放射線治療、手術治療之外，也會為患者評估申請健保給付的尿路上皮癌「免疫療法」，並搭配抗體藥物複合體，第一回合結束時，腫瘤就從7.9公分縮小到3.1公分，經過3個月的治療時間，腫瘤縮小到1.33公分。

彰基次月再安排裘坤元醫師進行達文西膀胱內視鏡腫瘤刮除術及膀胱部分切除術，手術後的病理切片顯示無任何癌症細胞，即使在術後3個月追蹤，腫瘤幾乎消失，甚至於膀胱部分切除術後，病理檢查下已無任何癌細胞，僅需持續追蹤即可。

彰基表示，鄭光人醫師的康復過程，充分展示了免疫療法與創新治療的成果，不僅為患者帶來新希望，也展現了彰基醫學中心專業團隊的實力與用心。

腫瘤 醫學中心 醫師

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