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為患者籌醫療費 亞大醫院副院長將開音樂會登台演唱

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科醫師林志隆（右）要辦音樂會替病患籌醫療費，他並親自登台演昌。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科醫師林志隆（右）要辦音樂會替病患籌醫療費，他並親自登台演昌。圖／亞洲大學附屬醫院提供

許多罹病患者除了手術花費高，等候疾病康復也得面對沈重的經濟壓力，亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科醫師林志隆看到病人的苦處，本周將舉辦公益音樂會為神經損傷患者籌募醫療費用，激勵患者永不放棄，屆時他還將親登台演唱。

林志隆說，行醫20多年來，為無數病患開刀治療，看到患者術後仍得面臨復健及經濟困境，他的心情也為之沈重，因此希望透過公益募款及音樂鼓舞患者勇敢面對。

他舉例，68歲的吳先生因長期勞動導致脊椎壓迫受傷，6年前突然不良於行，檢查後發現腰椎多節嚴重壓迫，經安排手術減壓後，病情一度稍稍好轉，但疼痛問題仍然無法根治，近年甚至得癱瘓在床，終日與疼痛為伍，數度有輕生念頭。

經多次評估，林志隆建議採用「脊髓刺激療法」，預期可為他減輕5至7成的疼痛感覺，但該療法的醫材費用達80至100萬元。所幸經由他多年前創立的「臺中市愛相髓脊髓神經病變關懷協會」協助，協會評估後，毅然挹注資源補助，解決燃眉之急。為了後續能夠持續造福更有需要的弱勢患者，林志隆與協會今年將繼續舉辦公益音樂會募款，讓社會愛心可以傳達到各個角落。

公益音樂會除邀請台灣青年管樂團演出外，林志隆本身也將獻唱「愛相隨」及「堅持」兩首歌曲。他說，選擇這兩首歌是要激勵病友，藉由醫療團隊及病友團體互相加油打氣。不過，能夠練習的時間十分有限，「絕對會讓大家感受到他的滿滿心意」。

音樂會18日下午2時30分在台中市中山堂演出，免費入場，歡迎大家共襄盛舉，用行動表達對病友及醫療團隊的支持。

公益 患者 音樂會

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