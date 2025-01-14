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春節海運疏運 國內上千航次、小三通逾10萬人次

中央社／ 台北14日電

114年春節假期自1月25日至2月2日共9天，航港局規劃台灣本島與離島開航1429航次，小三通提供逾10萬人次運能。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，1月24日起至2月3日，啟動海運交通疏運計畫。台灣本島與離島間8條航線預計開航1429航次，預估可提供28萬9414人次運能。

航港局指出，金馬小三通4條航線部分，今年1月14日起金門-廈門航線每天已增加至12個往返航班、金門-泉州航線每天已增加至2個往返航班，春節連假疏運期間，預計開航396個航次，可提供10萬5712人次運能。

航港局表示，為保障旅運安全並確保載客船舶安全管理，於13日至15日執行「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運聯合督檢作業」，完成載客船舶安全全面檢查；民眾可利用海運場站或船舶上張貼的「載客船舶重要資訊QR code」，手機掃描查詢抽檢結果，並可線上即時反映問題，打造全民共同監督環境。

航港局指出，疏運期間如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響客船航行，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，航港局並將於官網即時公告航班開停航資訊。

小三通 航港局 航線

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