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紀念悠遊卡所得全數捐贈 林立、潘傑楷鼓勵小選手超越學長
悠遊卡公司去年販售2024世界12強棒球賽冠軍紀念卡，共計賣出26萬多張、750萬元，今天舉辦款項全數捐贈基層棒球的記者會。選手林立、潘傑楷感謝資源回饋原鄉及基層棒球訓練，盼小選手們未來超越學長。
來自台東的潘傑楷說，知道自己會被印在紀念悠遊卡上很開心，不僅有紀念價值，也會讓他想起奪冠的那一刻。他分享最近遇到少棒的小朋友們，被問到說奪下世界冠軍會不會很爽？他直接回說，「真的很爽。」
潘傑楷也說，奪冠非常難得之外，也希望讓小朋友們有目標、有夢想，都能為台灣努力，因此也很感謝悠遊卡公司這次的實際行動，「我小時候用的球具都是學長留下來，所以有了這些資源，小球員們也能有更好表現。」
他也向少棒的小朋友們喊話，只要繼續努力、勇敢做夢都會實現。
而來自花蓮的林立笑說，很多親朋好友都詢問有沒有卡片，但是限時不限量，所以也沒有管道可以拿到。不過，最近到台東縣桃源國小時，有位小朋友緊盯他的手套，彷彿隔空喊話也想要一個手套，現在自己有能力回饋社會，也看到各界投入資源，作基層棒球後盾也感到開心。
林立說，偏鄉國小的裝備、球具確實老舊，經費上也和北部有所差距，因此感謝悠遊卡公司的活動，把錢捐助給幫助球員，不僅打棒球的路上更開心，也能朝夢想前進。
他也向小朋友喊話，打棒球很辛苦，但不用管現在辛不辛苦，因為是喜歡棒球打棒球，都能持續努力，也期許能超越學長們，往夢想前進。
記者也詢問在奪冠後，身份角色上會不會有所不同？潘傑楷說，經過12強後，自己不只是球員，更肩負著教育的角色，因此會更加嚴謹，也要注意自己的形象。林立則說，更努力才可以成為更出色的選手，知名度影響少棒小朋友，「希望他們把我們當成偶像，繼續追夢。」
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