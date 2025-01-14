類流感就診近10年新高 10多歲男併發呼吸衰竭亡

衛福部疾管署今天表示，上週類流感門急診就診約13.9萬人次，為近10年同期最高，疫情仍在升；新增10例死亡個案中，有南部10多歲男性，2度掛急診，仍因併發呼吸衰竭於第2次就醫當天過世。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，1月5日至11日類流感門急診就診約13萬9000餘人次，為近10個流感季同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，疫情呈上升趨勢，處流行期。近4週合約實驗室監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以A型H1N1為主。

重症死亡部分，郭宏偉指出，1月7日至13日新增10例死亡、49例重症；本流感季累計461例流感併發重症病例、死亡累計101例，重症及死亡數均為10年次高，僅低於2019至2020年流感季。

防疫醫師林詠青說明，新增流感死亡個案中，包含本流感季年齡最小死亡個案，為南部10多歲男性，沒有慢性病史，也未接種本季疫苗；於去年12月底開始發燒、咳嗽、頭暈、全身無力，至急診就醫流感，快篩確診A流，在急診觀察到退燒、症狀改善後，開立口服抗病毒藥物返家休息。

林詠青表示，個案返家隔天又發燒嘔吐，再次到急診就醫，發現高燒已達攝氏42度，且有心律不整、意識改變、呼吸不順狀況，緊急插管後又出現心肺衰竭，於當天不幸過世，死因為流感併發呼吸衰竭。經疫調發現，個案發病前後，有幾名接觸者也有發燒流鼻水，但沒有進一步確診流感或COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

新增重症中較年輕個案，林詠青表示，為北部10多歲男性，沒有慢性病病史，未接種本季疫苗，於今年1月上旬出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等流感症狀，到診所就醫，服用口服流感抗病毒藥物；但發病後4天症狀沒有改善，又到醫院就醫，醫院發現有發燒、血氧偏低、胸部X光顯示有肺炎，檢驗發現感染A流，診斷流感併發肺炎。

林詠青說明，個案經收治加護病房，靜脈注射抗病毒藥物，住院第5天症狀改善，已轉到一般病房繼續治療。他提醒，目前流感病毒以H1N1為主，雖然主要高風險群還是長者，但成人感染後，還是可能病情變化快速，甚至有死亡風險。

疾管署發言人曾淑慧表示，目前仍預測流感疫情高峰將落在農曆春節前後，屆時單週就診恐上看15萬人次；流感疫苗已開放6個月大以上全民接種，呼籲盡快打疫苗。