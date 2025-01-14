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歡樂蛋2盒30元！早餐店暴利賣逾10倍價 網揭不降原因：又是好藉口

聯合新聞網／ 綜合報導
國內雞蛋產量持續增加，但買氣依舊疲軟，日前蛋價再降，有網友發現歡樂蛋2盒只要30元，但早餐店還是沒降價。示意圖。聯合報資料照
國內雞蛋產量持續增加，但買氣依舊疲軟，日前蛋價再降，有網友發現歡樂蛋2盒只要30元，但早餐店還是沒降價。示意圖。聯合報資料照

國內雞蛋價格持續下降，目前雞蛋價格已經下降到每台斤22.5元，也有網友直擊「歡樂蛋」售價，2盒散裝蛋30元，7盒100元，許多人感嘆「早餐店還沒有降價」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，2025年1月13日的歡樂蛋，1盒10顆只要15元，2盒散裝蛋39元，7盒100元，平均1顆只要1.5元。

文章曝光後，有網友感嘆「早餐店的荷包蛋都沒有降價」、「早餐店都是加蛋要15-20元」、「早餐店只會認為其它費用都漲了，不能降價啦，雞蛋還是要收15-20元，不降、不降，我不降」、「便宜也沒用，早餐店不反應成本，漲要跟，跌沒有降，哪天雞蛋漲了，又是個好藉口」

也有網友同樣回報蛋價狀況「好便宜！我們這邊也有，10顆蛋20元，還可以自選」，還有人驚呼「婆婆媽媽們看到這個價格何止歡樂，根本瘋搶」、「價格降總比丟掉好」、「超便宜，這根本做蛋糕的季節」。

近半年國內雞蛋價格持續下降，現在每日產量過剩，已經過剩200萬顆，蛋價創7年新低，台灣蛋雞事業產銷督導委員會最近也不斷呼籲產區加速減產作業，以免血本無歸。

早餐店 蛋價 雞蛋

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