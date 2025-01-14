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12強紀念悠遊卡 750多萬所得捐贈3單位 助原鄉基層棒球

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
悠遊卡董事長林志盈（左3）、中華職棒大聯盟會長蔡其昌（右2）出席活動，蔡其昌也說，一定會使用這張悠遊卡。記者邱書昱／攝影
悠遊卡董事長林志盈（左3）、中華職棒大聯盟會長蔡其昌（右2）出席活動，蔡其昌也說，一定會使用這張悠遊卡。記者邱書昱／攝影

悠遊卡公司為慶祝中華隊奪下2024世界12強棒球賽冠軍，去年發行紀念悠遊卡，統計共賣出26萬多張、750多萬元紀錄，並承諾全數金額捐贈、致力推動原鄉及基層棒球訓練，今天記者會中，原住民球員潘傑楷、林立也到場，盼原民小朋友們也能勇敢追夢。

出席的悠遊卡董事長林志盈表示，去年11月底宣布發行第三屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念卡，在三個電商平台以限時不限量方式開賣，獲得球迷支持，5天下來賣26萬多張、750多萬元，也是破過往兄弟象、雅典奧運、陽岱鋼、奧運紀念卡等發行量、捐贈金額的紀錄。

他說，尤其此次奪冠的中華隊裡，28位選手中有14位是原住民選手，但在城鄉差距之下，盼透過這張紀念卡得所得，作為支持原鄉小朋友們在裝備、球場及各項協助下，作為後盾，能夠持續打棒球，努力追夢，更期盼球迷不只是一日球迷，而是實際走到球場觀賽。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌說，在中華隊奪冠之後，網路上球迷們購買周邊珍藏的效益，光是「職業棒球」雜誌在12月就賣出20萬本、今年1月也賣出5萬本，和以往平均3千本大幅成長。

蔡其昌笑說，以往部分周邊商品不一定是和中華職棒大聯盟合作，「掏空你們的都不是我。」但這次的悠遊卡聯名，他向球迷喊話，趕快買下去，更感謝悠遊卡公司回饋給原鄉，尤其在這4年來，基層回饋的列車持續深耕原鄉，近期到過澎湖、金門等地，「悠遊卡公司讓這部列車多了好幾節車廂。」

蔡其昌也感謝悠遊卡公司將獲利全數給予三個單位，去推動基層棒球，自己也會來使用這張悠遊卡。

悠遊卡公司補充，公司本於取之於社會、用之於社會的理念發行，希望民眾透過這張卡片，熱情化為實際的力量支持原鄉，培養更多的球員，750多萬元的經費在會計事務所執行協議程序下，分別捐贈給中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會各300萬元、150多萬元給予台灣原住民棒球運動發展協會。

此外，民眾購買的第三屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念卡，預計今年3月底全部出貨，預計4月、5月可以收到卡片。

原住民 悠遊卡 蔡其昌

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