亞大醫院暖醫辦公益音樂會 為脊椎病變患者募愛

亞大醫院副院長、神經外科主任林志隆，除平時為患者治療，還成立「愛相髓脊椎神經病變關懷協會」，協助弱勢病友治療費用，協會18日將舉辦公益音樂會，盼民眾為團隊與病友加油。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，68歲的吳姓男子因長期勞動導致脊椎壓迫受傷，但為家計他仍咬牙苦撐，不料6年前突然不良於行，到醫院檢查後，發現腰椎多節嚴重壓迫。

患者透過手術減壓後，病情一度稍稍好轉，但疼痛問題仍然無法根治，近年來得依靠止痛藥維持基本生活，甚至得癱瘓在床，終日與疼痛為伍，情緒跌落谷底。

經林志隆評估患者病情後，建議採用「脊髓刺激療法」，在體內脊髓上方植入電擊導線及神經刺激器，藉由電極發送微量電刺激，抑制患部傳送到腦部的疼痛訊息，減輕疼痛感覺，預期可減輕5至7成的疼痛感覺，有助於改善日常活動，但療法的醫材費用達新台幣80萬至100萬元，常讓患者為之卻步。

藉由林志隆多年前創立的「愛相髓脊椎神經病變關懷協會」評估後，協會挹注資源補助，協助吳姓患者解決燃眉之急。林志隆與協會今年將舉辦公益音樂會募款，希望持續造福有需要的弱勢患者，讓社會愛心傳達到各個角落。

林志隆說，公益音樂會除邀請台灣青年管樂團演出外，他也將獻唱「愛相隨」及「堅持」兩首歌曲，希望能激勵病友，藉由醫療團隊及病友互相加油打氣。

林志隆坦言，平時光是看門診及開刀已經分身乏術，能夠練習的時間十分有限，為了能帶來最完美的演出，只能利用開車或休息時間跟上進度，他絕對會讓大家感受到「滿滿心意」。

協會表示，「堅持音樂會」將於18日下午2時30分，在台中市中山堂演出，屆時開放免費入場，歡迎民眾共襄盛舉，用行動表達對病友及醫療團隊的支持。