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高鐵台中站太擠 交長陳世凱拋台鐵1.5小時列車到台北

中央社／ 台北14日電
交通部長陳世凱。聯合報系記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱。聯合報系記者胡瑞玲／攝影

日前有立法委員要求高鐵增設北台中站點。交通部長陳世凱今天表示，高鐵台中站的確較擁擠，立委的期望交通部會評估，不過，也會思考台鐵提供北台中到台北1小時30分的快速服務。

高鐵延屏東路線去年年底已確定進高雄市區，高鐵延宜蘭也預計今年完成環境影響第2階段評估。日前，國民黨立委楊瓊瓔質詢時要求，台中市的高鐵應在北台中增設站點。

陳世凱今天在交通部新春記者會說，高鐵台中站比較擁擠，針對立委的要求，交通部會先評估，如果有需要才會進一步啟動可行性研究。

陳世凱說，事實上交通部也在思考，台鐵從台中往北往南都是具競爭性運具，目前台鐵從台北到台中，有1小時40幾分鐘的班次，如果台鐵可提供台北到北台中，例如豐原約1小時30分鐘的班次，不會比搭高鐵慢很多，可解決高鐵台中較擁擠的情形。

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