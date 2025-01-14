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國旅限制提供備品惹民怨 交長喊話：不要因為備品抵制

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱（左4）今於交通部新春記者會指出，旅宿備品是配合環境部限塑政策，台灣還是很好玩，希望不要因為備品抵制。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱（左4）今於交通部新春記者會指出，旅宿備品是配合環境部限塑政策，台灣還是很好玩，希望不要因為備品抵制。記者周湘芸／攝影

疫後出國熱潮未減，相對國旅旅遊人次則衰退，近日又因限制提供一次性備品引發民怨。交通部長陳世凱今於交通部新春記者會指出，旅宿備品是配合環境部限塑政策，台灣還是很好玩，希望不要因為備品抵制，他以前幾乎每個月都會帶小孩去住2次國內飯店，大家關心的房價問題有市場機制，觀光署也努力協助業者，希望往良性方向發展。

陳世凱表示，今年春節天數較長，出國人數蠻高的，國內訂房率雖然跟去年差不多，但國旅確實希望更加強。像是近日大家討論的旅宿備品問題，交通部是配合環境部限塑政策，希望國人能支持，台灣還是很好玩，希望不要因為備品抵制。

陳世凱表示，過去這段時間確實民眾會出國，是因為匯率上有一些差距，到日韓都很划算，去年國旅壓力蠻大的，希望今年繼續加油。另外，去年共有786萬人次國際旅客來台，希望去年沒做到的今年要做到，因此訂定務實一點的1000萬人次國際旅客目標，無論是桃機、民航局的航班及航線也好、觀光署也好，大家一起努力。

陳世凱也說，國旅部分，他也知道應該要身體力行自己下去玩，他以前幾乎每個月都會帶小孩去住2次國內飯店，到處玩透透，現在沒有時間，但或許可以有個帶大家國旅跑透透的計畫，讓大家知道國旅真的很好玩。至於大家常說的房價問題有市場機制，觀光署也努力協助業者，希望市場往良性方向發展。

另外，針對兩岸觀光開放進展，觀光署長周永暉指出，希望文旅部有進一步表示，或是透過小兩會，但目前沒有更進一步訊息，很期待新的一年有更多交換意見

陳世凱也說，都於兩岸觀光都是正面看待，我方的善意已經很多也很大，我方的橄欖枝比他們大支且更早，對方看起來都沒什麼回應，兩岸觀光是良善循環，呼籲對岸屏除政治干擾，我方的橄欖枝已經非常大支。

對於迎接出入境人潮，交通部次長林國顯指出，桃機北登機廊廳預計年中有8個大型登機門可銜接至第二航廈，第三航廈則是朝2027年營運努力。另外，第三跑道動用1634億元先建後遷才能徵收土地，預計明年12月起進入取得用地階段，還是以2030完工為目標。

交通部長 國旅 陳世凱

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