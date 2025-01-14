過年備藥 藥師分享3大重點避免「斷藥」風險

今年農曆春節長達9天，健保署開放持慢性病連續處方箋的民眾可提早領藥，1月15日起，回診就能請醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月藥品。基層藥師協會理事長沈采穎表示，年關將近，民眾應把握時間持處方箋至原開藥醫療院所，或健保特約藥局領藥，避免「斷藥」影響病情。

沈采穎提醒，若是吃完藥的時間落在過年期間，後天開始，可以持處方箋跟健保卡領藥。健保署放寬條例，提早領藥期間為1月15日至1月24日，不妨趁有空時趕緊預先備藥。另外，有遠行出遊計畫的人，也可多加利用社區藥局諮詢用藥注意事項，包括使用藥品分裝盒、假期常備用藥、服用細節等。

沈采穎指出，過年急診傷病常見腸胃炎、急性上呼吸道感染，建議家中可備妥解熱、止痛、腹瀉、過敏藥物，以備不時之需。「年菜免不了大魚大肉，連吃好幾天當然吃不消！」她說，油膩食物加上民眾不忌口，很容易吃出胃腸炎；冬天是感冒流行季節，親朋好友相聚，一不小心就互相傳染。

除了腸胃不適，年節有些食材跟零嘴都可能是過敏原，包括蝦蟹貝類、堅果類、過度加工的調味料或食品都會誘發過敏性皮膚炎、過敏性濕疹、氣喘等。過敏癢起來非常難受，沈采穎強調，緩解過敏藥的成分主要是抗組織胺，但使用之前，務必經過醫師或藥師的指示，留意劑量、藥物交互作用，小心副作用。

BOX 過年備藥3大重點

1.注意健保署開放的處方箋領取時間，今年是1月15日至1月24日。 2.準備解熱、止痛、腹瀉、過敏藥物，緩解急性症狀。 3.藥物使用之前，務必經過醫師或藥師的指示，遵從醫囑服藥。

近幾年吹起「養生風」，不少人家中圍爐喜愛搭配藥膳入菜，沈采穎提醒，當歸、川芎、丹參等活血化瘀的中藥會降低抗凝血劑的藥效，服用該類藥物的患者，要少喝藥膳湯底。她說，適量攝取中藥食補無妨，但慢性病患應先諮詢藥師或醫師再食用，小心減弱藥物的作用，甚至影響到凝血功能。

過年期間，民眾可能因熬夜作息不正常，或是外出車程、行程延誤吃藥的時間。沈采穎呼籲，千萬別「這餐忘了、下一餐補吃」，補吃藥的原則要掌握「時間切半」。如果是4小時吃一次藥，超過2小時就不要補吃了，待下一次用藥時間恢復正常即可。