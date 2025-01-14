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饗饗等食安通報多 市長蔣萬安：市民恐慌也損觀光將擬食安策略

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安（中）。圖／聯合報系資料照片

知名自助餐「饗饗」信義微風店疑食物中毒案，疾管署協助北市衛生局進行流行病學調查並檢驗個案檢體，期間共77人用餐後出現不適，目前已採檢70人，9人檢驗結果出爐確定感染諾羅病毒，台北市長蔣萬安今天也在市政會議裁示，北市府將研擬食安長期策略。

蔣萬安也舉例，從衛生食安到保險業，市府都擬定一個明確的規範標準要求業者一定要做到；或針對有業者願意主動申請食安檢查，並透過檢查給業者一個類似「安心餐廳」標章，明確讓市民知道有哪些業者餐廳也願意為食安盡一份心力，這些都是可以納入整體規畫考量。指示衛生局、產業局和相關單位邀請食品安全的相關專家來共同討論，研擬一個長期策略出來。

蔣萬安今天在市政會議中表示，過去這周市府1999接獲食安通報非常多，食品安全也是民眾非常關心，北市府必須負起責任研擬短、中、長期規畫、策略，食品安全如果沒有處理好，很難說台北市是一個進步的城市。

蔣萬安說，從食材到上餐桌，整個作業環境還可以多做些什麼？擬定哪些規範？例如有沒有可能跟大專院校食品、醫藥、衛生科系合作？請他們對業者提供專業的教育訓練課程；還有年前底會有很多春安公安聯合稽查，是不是可以擬定食安的聯合稽查，年度性或每一季稽查。

蔣萬安指示產業局、衛生局、法務局等為台北市食品安全擬定策略。並請秘書長李泰興召集相關單位，徹底針對食安問題來面對、來解決。因為每一次重大食安事件發生，不只是造成民眾的恐慌，也連帶會影響到整體城市的觀光、文化各個活動舉辦，這個必須要很嚴肅來面對。

北市府 衛生局 食安

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