苦追女神十年未果？高人指點，驚覺「第三者」就在身邊！

網友分享，自己追女神十年都沒結果，後來經閨密爆料，原來都是因為自己肩膀上的「第三者」惹的禍！每當頭髮肩膀上的「油癢屑」現形，不僅氣氛會瞬間冷掉，也容易讓人聯想到肩不可靠，人也不可靠！「頭皮養護專家海倫仙度絲」從根源有效帶走惱人頭皮問題，給你最可靠的肩膀，輕鬆拉進距離，給予彼此依靠！

頭皮屑會讓人沒自信，自動保持距離，約會時大煞風景。 圖／蔡鴻民 攝影

桃花暴增關鍵不是臉皮是頭皮！養出健康頭皮，就靠海倫仙度絲油水平衡系列！我們的頭皮就是第二張臉，洗髮產品和臉部保養是相同重要的。頭皮養護專家海倫仙度絲「油水平衡系列」0矽靈透明瓶，首創頭皮雙重油水平衡技術，溫和淨化頭皮、深層吸附油脂，針對油、中、乾性頭皮有3種可以選擇，網友最愛控油蓬鬆款，它添加北歐天然海藻專研成分，調節油脂分泌，達到72小時長效控油保水，髮根蓬鬆、髮絲不乾澀，撐了一整天也不會出油，讓你更有自信地與人拉近距離！

海倫仙度絲「油水平衡系列」控油保水、髮根蓬鬆，頭皮養護第一選擇。 圖／蔡鴻民 攝影

海倫仙度絲「油水平衡系列」 - 使用前出油扁塌/使用後控油蓬鬆。 圖／蔡鴻民 攝影

讓你不再“屑屑”再聯絡! 海倫仙度絲給你乾淨可靠肩膀，No.1經典去屑是油屑人的必備想要感情更進一步，就不可輕忽頭皮屑問題！你是不是早上才洗過頭，到了下午油屑就又現形？不敢穿深色衣服，就怕肩膀上會出現超扣分的「白點點」？海倫仙度絲「經典去屑系列」透過5000萬微米淨化分子，深層淨化頭屑與髒汙，輕鬆帶走惱人油屑，達到持久抑屑的效果，維持剛洗頭的潔淨感，頭皮保持清爽，能夠好好的深呼吸，頭皮屑才不敢隨意放肆！編輯最愛經典熱銷檸檬控油款，微微清香香氣，讓人想越靠越近零距離。

海倫仙度絲「經典去屑系列」持久抑屑，維持剛洗頭的潔淨感。 圖／蔡鴻民 攝影

海倫仙度絲「經典去屑系列」-使用前頻繁油癢屑/使用後長效乾淨清爽。 圖／蔡鴻民 攝影

海倫仙度絲限時推出「1+1超值體驗裝」，去屑加頭皮養護一次搞定，滿足全家人的需求！許多網友實際使用後，表示：「真的改善很多」、「洗完蓬鬆清爽一整天，太喜歡了」趕快趁優惠到全聯一次補齊！讓海倫仙度絲幫你輕鬆帶走惱人頭皮困擾，還你乾淨頭皮肩膀，讓你充滿自信地擁抱浪漫，感情大進擊

「1+1超值體驗裝」，去屑護頭皮一次搞定。 圖／蔡鴻民 攝影