今年農曆春節長達9天怕斷藥 健保署公布慢箋領藥時間

今年農曆春節假期長達9天，許多慢性病患者擔心斷藥。衛福部健保署因應春節期間醫療院所減診或停止門診、藥品調劑服務，為避免民眾用藥中斷，開放持慢性病連續處方箋者可提早領藥，若上個月給藥天數的最後一天，也就是藥吃完的日期，落在春節期間的1月25日至2月2日者，可提前於春節前10天，即1月15日起回診請醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月藥品。

健保署長石崇良說，依全民健康保險醫療辦法規定，「慢性病連續處方箋」是指醫師開給病情穩定慢性病患的長期用藥處方箋，目前慢性病連續處方箋效期，是依醫師實際處方給藥日數計算，最多90天，並分次調劑，每次給30天以內的用藥量。持有慢性病連續處方箋領藥的民眾，必須於上次給藥期間屆滿前10天內，才可以憑原處方箋再次領取下一個月的用藥。

石崇良指出，健保署因應今年春節假期到來，彈性調整慢性病連續處方箋領藥時間，再次提醒需回診或持有慢箋的民眾，提前回診或領藥，遵照醫囑定期用藥，健康安心過好年。