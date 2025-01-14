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遲未納自動PM2.5測值 環團批環境部怠惰失職

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟今召開記者會指出，環境部早於2019年斥資大幅更新PM2.5自動測儀，但我國法定PM2.5濃度判定至今依舊只局限於僅有的31處手動PM2.5測站，批評環境部遲不將設址在空汙重災區的自動PM2.5測站數據納入法定濃度判準對象是失職。記者葉冠妤/攝影
台灣健康空氣行動聯盟今召開記者會指出，環境部早於2019年斥資大幅更新PM2.5自動測儀，但我國法定PM2.5濃度判定至今依舊只局限於僅有的31處手動PM2.5測站，批評環境部遲不將設址在空汙重災區的自動PM2.5測站數據納入法定濃度判準對象是失職。記者葉冠妤/攝影

環境部日前公布2024年空氣品質監測與空汙治理結果，截至去年11月底PM2.5年平均濃度為12.5μg/m3，雖較前年有所改善，但嘉義縣市、雲林、高雄、南投、台南6縣市卻未達第二期空汙防制方案設定的中南部目標16.5微克。台灣健康空氣行動聯盟今召開記者會指，目前全台法定手動PM2.5測站31處，自動測站78處，環境部從2019年斥資升級自動測站，卻不採納自動測值，導致PM2.5數值可能低估，有怠惰失職之嫌。

台健空盟以高雄市為例，若以官方手動測值來看，高雄市去年PM2.5年平均濃度15.5μg／m3，但比對自動PM2.5測站民間版數據，2024年高雄自動PM2.5年均值為18.23μg／m3，自動PM2.5年均值前10大最糟測站，也有8成都在高雄，高雄仍位居全台PM2.5第一霾都。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳指出，檢視我國2024年自動PM2.5及PM10空品年報，會發現去年全國所有空品區PM2.5年均值都未達世界衛生組織PM2.5的5微克標準，其中，西半部空品區年均值也全部未達標台灣12微克；西半部所有縣市也未達美國去年加嚴的9微克標準。

她進一步指，高雄市PM2.5年均值18.23μg／m3，成為我國去年度自動PM2.5的「空汙王」；若以空品區尺度分析，高屏空品區PM2.5年均值17.8μg／m3、PM10年均值36.3μg／m3，慘登(細)懸浮微粒的雙冠王，空品成績死當吊車尾。

針對上周有報導指稱2024年高雄空品良率（AQI≦100）為90.3％、PM2.5年平均濃度15.5μg／m3，雙雙創下近10年來最佳紀錄，擺脫高雄重工業城市「空汙之都」的臭名。趙慧琳說，若比對台健空盟夥同高屏環團提出自動PM2.5民間版，去年高雄自動PM2.5年均值為18.23μg／m3，和2023年度相較僅微幅改善0.47微克，高雄仍是PM2.5第一霾都，年均值超標世衛3.7倍、超標美國2倍。可見官方擦脂抹粉空汙數據詮釋。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民進一步說，環境部在高雄設有12處自動PM2.5測站，法定手動測站卻只有前金和美濃2處，而這兩處都不是空品區最糟的區域，去年我國自動PM2.5年均值前10大最糟測站有八成都在高雄，當中慘冠全台的大寮測站年均值20.1μg／m3、亞軍仁武測站20μg／m3、季軍林園測站19.6μg／m3，年均值都和2023年前三名的小港、大寮和左營不相上下。前金測站的自動PM2.5年均值16.6μg／m3，全國排名第25糟、美濃測站13.6μg／m3，排名第37糟，高雄市府卻單單以這兩座測站年均值擴大解釋。

南部反空汚大聯盟總召洪秀菊批評，高雄市環保局和環境部狼狽為奸美化PM2.5數據，欺瞞老百姓空汙有改善，她也對環境部自廢武功深感悲哀，白白浪費2019年斥資經費大幅升級自動PM2.5測站，花人民納稅冤枉錢提升設備自動測站數據，卻不願、不敢納入法定濃度判準對象。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英也說，環境部大幅更新PM2.5自動測儀，不再需要和法定手動測值做比對和校正，聯盟認為，自動測值具「準確」度，應由自動測儀來共同當綱空品是否達標的法定責任與使命，才能發揮最大效益。

PM2.5 環境部 高雄市

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