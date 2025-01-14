立委爭取台中高鐵增站 交通部：評估不代表可行性研究

國民黨立委楊瓊瓔日前指出，台中現是第二大城，建議北台中也要增設高鐵站點，外界憂心政治介入，高鐵變「慢鐵」。交通部長陳世凱今表示，立法院及立委提出想法就會做評估，但強調「評估不代表做可行性研究」，確定真的有需求才會啟動可行性研究。

立委楊瓊瓔日前在立法院交通委員會指出，稿雄以人口等為由增加站點，台中市人口高達286萬人，為全台第二大城市，現在台中的烏日高鐵站已成南投、彰化，甚至雲林周邊縣市通勤者的聚集地，建議苗栗站到台中站中間，台中市神岡與大雅交界附近設站。當時交通部次長陳彥伯答詢時承諾表示，會先把可行性評估做出來，再回覆委員辦公室討論，但可行性評估需1年才會出爐。

對於立委建議、交通部就承諾要做可行性評估，外界憂心若未來桃園、台南或其他地方，也希望增加高鐵站點，交通部是否也會啟動可行性評估？

陳世凱今在交通部新春記者會上回應，外界都很關心高鐵南延或東延的議題，地區立委都在爭取，像是立委楊瓊瓔希望台中增設豐原站，但這部分還要做評估。

陳世凱說，目前台中交通確實比較擁擠，但也有與台鐵商量、討論，目前搭乘往台北至台中約1小時40分鐘，若台鐵能提出更快速方案，像是台北至台中行駛時間為1小時30分，這樣的速度不會比高鐵差多少。

陳世凱指出，立法院及立委提出想法，交通部就會評估，但強調「評估不等於啟動可行性研究」，這當中還有一段路，待評估後若真的有需求，才會啟動可行性研究方案。