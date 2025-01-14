冷氣團將至合歡山恐下雪 翠峰至大禹嶺夜間封路

交通部公路局今天表示，受大陸冷氣團南下配合水氣偏多，台14甲線合歡山路段夜間溫度將在冰點以下，有路面結冰、固態降水機率，因此，今晚至明晨預警封閉翠峰至大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔3000公尺以上路段，受大陸冷氣團南下影響，夜間環境溫度在冰點以下，配合水氣偏多，有局部路面結冰及固態降水（冰霰或雪）機率。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至省道台8線，15日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局指出，高山天氣嚴峻、變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另外，為協助農產蔬果運送，台8線中橫臨37便道增加開放下午5時30分通行時段，僅限公所造冊農產運輸大貨車通行往谷關方向。