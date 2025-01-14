大甲民眾誤食5公分香菇未咀嚼 卡小腸4天造成腸阻塞

吃東西若沒確實細嚼慢嚥，即使是5公分的香菇，也會卡在小腸4天沒消化，最終造成腸阻塞！ 台中一名40多歲的張姓男子，因為滿口爛牙沒咬碎進食，多日後開始逐漸感肚子不舒服、脹氣，一吃東西就吐，趕緊到醫院就醫，檢查後發現腸子內卡異物，來到大甲李綜合醫院開刀後取出，醫師才驚覺是切一半的大香菇，術後患者才逐漸恢復健康。

醫師許明賢指出，張姓患者日前因自身牙口不好，吃飯的時候，把直徑約5公分、對半切的香菇吃下肚，多日漸感不適後，前往李綜合醫院就診，自述肚子只有輕微脹痛，檢查後沒有腹膜炎、也沒有發燒，但是漸感肚子不脹氣，檢查後發現患者小腸的中段卡著一個異物，一開始採用保守療法。

外科主治醫師許明賢說，用鼻胃管減壓、打點滴補充電解質，試圖讓異物自動消化排出來，但是過了4天都沒改善，男子自己受不了，吃什麼就馬上吐什麼，最後決定手術取出，沒想到拿出來的異物，居然是直徑約5公分的大香菇。

特別的是，患者過去腹部曾經開刀，導致腸子沾黏，腸子比較狹窄，因此，在進食的時候，如果沒有把食物咬碎，直接吞下肚，便增加腸阻塞的可能。一般人消化正常，如果誤食異物、沒咬碎的食物，進入腸胃後，都能自行排出體外，除非腸子太小、異物阻塞太嚴重，才會出現腸阻塞，但是如果吃進魚骨、雞骨等尖銳食物，則可能造成腸穿孔。

許明賢形容，腸阻塞有如高速公路塞車一樣，腸子前面不通就回堵，每天人的胃液、消化液、膽汁分泌一千多CC，到小腸、大腸才會吸收，但若塞住的話，會有一陣一陣的肚絞痛，伴隨腹脹、腹痛、嘔吐的情形，如果腸阻塞沒有及早發現治療，可能會造成腸穿孔，引發腹膜炎及嚴重感染，甚至威脅生命健康。

許明賢表示，腸阻塞的高危險群包括腹部曾經手術的患者、經常性便秘、腸沾黏、年紀大的長輩、疝氣、腹部有腫瘤等患者，比較容易卡住的部位，包括咽喉、幽門及小腸跟大腸交界的迴盲瓣，要避免腸阻塞發生，只能規勸患者，吃東西慢一點、盡量咬碎再吞下肚，或吃比較好消化的東西。