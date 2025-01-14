快訊

國三生割喉案裁定續押「乾哥、乾妹」 死者父母鬆一口氣：不能輕縱未成年

國防部證實！鍾樹明任軍備副部長 呂坤修升任陸軍司令

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

聽新聞
0:00 / 0:00

台14甲線高海拔路段可能結冰 今晚6點翠峰至大禹嶺預警性封閉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行，只有德基往谷關，無谷關往德基。記者游振昇／攝影
為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行，只有德基往谷關，無谷關往德基。記者游振昇／攝影

公路局中區及東區養護工程分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山路段受大陸冷氣團南下影響，有局部路面結冰及固態降水機率，公路養護單位為維護用路安全，今晚6點起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺，即18K到41.5K路段。

公路局表示，惟視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於明天早上7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便敬請見諒。

公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；依114年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

另為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行，只有德基往谷關，無谷關往德基。

公路局呼籲欲行駛台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

合歡山 谷關

延伸閱讀

墾丁大街人行空間改善 縣長周春米：第一階段農曆年前完成

合歡山入夜有下雪機率 台14甲翠峰至大禹嶺封路

去年18萬人次參加道安講習 公路局今年將委託民間辦理

偽造車牌去年8月261件達高峰！公路局跨機關防堵已降6成

相關新聞

明天轉溼冷！低溫下探7度「最冷時間曝」連3天有望追雪

冷氣團持續影響中，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，台灣各地明天都會降雨，周四白天才會轉...

國旅向飯店索備品竟要價百元 觀光署：業者得免費或付費提供

因應減塑政策，今年元旦起「旅宿業限制提供一次性用品」上路，不少民眾質疑，國外雖不主動提供，但還是會放在大廳放旅客免費拿，...

台東為愛發光圍爐 國軍展戰技台電送暖

國軍弟兄搏擊、短棍、短刀等近戰格鬥戰技操演，剛猛勁道令台下百餘位長輩們連聲叫好。由台灣電力公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方攜手的「為愛發光」獨居老人春節寒冬溫馨送禮圍爐活動，於13日熱烈展開。

醫改會質疑健保實質成長率達8% 五大醫團發聲明反擊

衛福部日前公告今年健保總額成長率5.5%，為行政院核定的成長率上限。醫改會引述健保會主委盧瑞芬計算資料指出，衛福部調整總...

國旅一次性備品上路！嘉義有飯店收費挨批 全國旅館公會批政策宣導不力

環境部針對旅宿業「一次性備品」政策元旦上路，百萬網紅Cheap日前批政策幫業者省成本，並指他向嘉義某飯店要備品，卻索價1...

年度食物中毒案件達633件 食藥署提兩大食物保存原則

衛福部統計，2023年食品中毒統計案件累計633件，較前一年暴增133例，病原微生物在7°C至60°C的「危險溫度帶」 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。