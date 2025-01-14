本流感季最小死亡個案 南部10多歲少年二度急診當天亡

衛福部疾管署表示，上周類流感門急診就診約13.9萬人，為近10個流感季同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，新增49例流感併發重症病例、10例死亡，年齡介於10多歲至90多歲，本流感季年紀最小的死亡個案，為南部10多歲青少年，曾二度至急診就醫，當天不幸身亡。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年1月5日至11日類流感門急診就診約13萬9千餘人次，為近10個流感季同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，疫情呈上升趨勢，處流行期，上周新增49例流感併發重症病例、10例死亡。

近4周合約實驗室監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以A/H1N1為主，本流感季自2024年10月1日起，截至2025年1月13日累計461例，年齡層以65歲以上長者為多，占56%，另死亡病例累積101例，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上周流感死亡個案為本流感季年紀最小個案，為南部10多歲青少年，本身沒有慢性病史，也未接種流感疫苗，去年12月底開始出現發燒、咳嗽、頭暈、全身無力等症狀，到急診就醫流感快篩為A型流感，當天在急診留觀直到退燒症狀改善，開立口服流感抗病毒藥物後返家。

林詠青表示，這名個案隔天出現發燒、嘔吐等症狀再次到急診就醫，個案曾發燒到42度，並出現心律不整、意識改變、呼吸困難等，急診插管後仍出現心肺衰竭症狀，經搶救無效於當天不幸過世，死因為流感併發呼吸衰竭，個案的幾位接觸者，有發燒、流鼻水等個案，未檢驗流感與新冠。

較年輕的重症個案部分為北部10多歲女性，林詠青說，個案本身沒有慢性病史、未接種過流感疫苗，本月上旬出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，到診所就醫後，開立口服流感抗病毒藥物，發病4天後症狀未改善到醫院就醫，出現發燒、血氧偏低等症狀，胸部X光為肺炎，檢驗為A型流感併發肺炎，收治加護病房並給予靜脈注射流感藥物，住院5天已轉至加護病房。

林詠青表示，目前流行的病毒株為H1N1，雖死亡個案多為65歲以上長者或慢性病患者，但成人不代表沒有重症風險，以這兩例年輕個案為例，雖然沒有慢性病，感染後仍可能導致病情快速變化甚至死亡，目前已開放6個月以上民眾接種流感疫苗，特別是日韓流感疫情嚴重，建議規畫出國旅遊的民眾，盡快接種流感疫苗。

針對日韓流感疫情，郭宏偉說，日本在去年12月23至29日，定點門診平均病例數64.39較前1周上升約34%，其中大分縣、鹿兒島縣等九州地區疫情最為嚴峻，當局評估疫情將持續上升；韓國在去年12月29日至2025年1月4日類流感門診就診率為99.8‰，較前1周上升約26%，近期疫情呈迅速上升，當局呼籲民眾盡速接種疫苗。