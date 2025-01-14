TPASS常客優惠登錄 公路回饋最低15%起、3月入帳

TPASS 2.0將祭出常客優惠，並從即日起開放民眾登錄，只要每月搭乘公路公共運輸達11次以上民眾，將提供最低15%的乘車金額回饋，首筆回饋金將在3月25日入帳。

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，交通部今天祭出TPASS 2.0的常客優惠方案，交通部今天說，常客優惠回饋針對持電子票證（須完成記名登錄）每月搭乘公共運輸達11次以上民眾，提供一定比例乘車金額回饋。

交通部說，公路公共運輸（國道客運、公路客運、市區公車）方面，每月搭乘11到30次，可回饋15%乘車金額；搭乘31次以上，則可回饋30%乘車金額。

至於已經有常客優惠的軌道運輸，包含台鐵、台北捷運、新北捷運等，交通部指出，每月搭乘11次以上，再提供2%回饋。

交通部表示，民眾只要參加TPASS 2.0從即日起到公路局常客優惠回饋網頁（https://tpass.thb.gov.tw），點選進入各票證公司記名專區完成記名登錄程序，並從2月起將從完成記名登錄，次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄。

交通部指出，每人在每票證公司最多可同時登錄5張票卡，但每張票卡都會獨立計算回饋金額。

交通部說，民眾可自次月25日起至指定管道靠卡領取當月份回饋，最快於3月25起可到4大超商櫃台由店員協助或至台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）靠卡領取2月份回饋金。

另外，交通部指出，這次也特別發行TPASS 2.0票卡，旅客只要在3月31日前取得TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，114年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋10%乘車金額。

交通部說，想要購買TPASS 2.0票卡的民眾，可至4大超商多媒體事務機預購或各捷運站（服務台或售票加值機）購買。