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國內最小COVID-19重症個案 南部未滿6個月嬰住加護

中央社／ 台北14日電

疾管署今天表示，上週新增10例COVID-19本土併發重症病例，包括未滿6個月的早產女嬰，出現雙腳腫脹，就醫有發燒、呼吸急促症狀，仍在加護病房觀察，為國內史上最小重症個案。

衛生福利部疾病管制署今天在例行疫報公布，國內1月7日至13日新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症本土病例，較前一週15例下降。

疾管署說明，自去年9月1日起截至今年1月13日，COVID-19併發重症本土病例累計446例、其中96例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自去年10月1日起通報的確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。

新增重症個案，防疫醫師林詠青說，包含COVID-19疫情以來年紀最小重症個案。為南部未滿6個月的早產女嬰，因年紀過小無法接種疫苗，1月上旬出現雙腳腫脹的不典型症狀，送至急診就醫發現有發燒、呼吸急促症狀，COVID-19快篩陽性，收治加護病房，目前住院約1週，症狀改善且較為穩定，持續在加護病房觀察治療。

林詠青表示，經疫調發現，個案未送托育，為家人照顧，同住接觸者沒有相關症狀，有接種過COVID-19疫苗、但未接種最新的JN.1疫苗。因此提醒，小小孩還沒辦法接種疫苗，仍可能透過同住或社區接觸者遭到感染，呼籲長輩照顧者、幼童家屬可接種疫苗，避免家戶內感染。

疾管署統計，JN.1疫苗截至1月13日已累計接種186.5萬人次，約為去年同期2倍。另外因接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，且依研究顯示接種新冠JN.1疫苗預防重症住院的保護效益可達60%，提醒民眾在參加新年尾牙聚會之際，注意加強保暖及留意健康狀況，並盡速接種疫苗。目前國內提供的JN.1疫苗計有Moderna及Novavax兩種不同製程疫苗，均安全有效。

COVID-19 疫苗 疾管署

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