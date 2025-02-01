快訊

初二大火吞台中燒肉店、星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

總預算突然萬眾矚目 綠大搞亡國感藍戰術、戰略一團亂

楊梅火燒車4死4傷 家屬發文「想了解救援過程」惹議 警方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

年後剷肉不能拖！把握甩肉黃金期 2步驟擺脫「新年肥」

聯合新聞網／ 綜合報導
過年大吃大喝又不運動，腹部容易堆積肥肉。示意圖／pixabay
過年大吃大喝又不運動，腹部容易堆積肥肉。示意圖／pixabay

春節是不是窩在棉被裡快樂吃喝追劇一整周呢？新年是家族團聚的好日子，在歡樂的氣氛下，很容易進食過量食物，加上活動量減少……小心養出一圈肥滋滋的腰間肉，無法面對體重計的數字。那麼，收假後如何剷除肥肉呢？

調整飲食習慣

首先，跟過年時期存下來、反覆加熱的年菜說掰掰！

盡量選擇高纖、原型、天然的食材，避免食用過多加工食品，並遵守減鹽、減糖、少油的料理習慣。吃飯時可以先吃一碗蔬菜墊胃，增加飽足感，接下來吃豆類、蛋類等蛋白質，肉類放到最後再吃。

此外，可以讓自己保持適度的飢餓感，避免愈吃愈多，每餐只需七、八分飽即可，若上一餐吃得過飽，下一餐可以少吃、甚至跳過不吃。但要注意，別把自己餓到頭暈目眩。

簡單運動增加消耗

年後減肥的黃金期只有1個月，想擺脫新形成的體脂肪就要趁早，可以從簡單的有氧運動做起，一天累積至少30分鐘的運動量。以下提供3個簡單方便的小運動：

靠牆深蹲：背部靠牆，慢慢向下蹲直到膝蓋呈90度角，雙手向前平伸，維持10秒，重複做2至3次。

坐姿抬腿：坐在椅子上雙手握住椅子兩側，雙腳併攏屈膝上抬，慢慢將腿向前伸直，再收回呈屈膝懸空狀態，反覆12至15回，重複做1至2次。

平躺抬臀：雙手平放仰躺在地，雙膝彎曲腳心踏地，用5秒時間慢慢將臀部抬高懸空，再用5秒慢慢將臀部歸位，重複2至3次，熟練後可增加次數。

春節 減肥 追劇 運動 體重

相關新聞

奇異果別再用刀削！日網友「用水剝皮」驚呆眾人：光滑到療癒

吃奇異果該怎麼剝皮比較好呢？旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」日前在臉書粉專分享日本網友的貼文，不需要靠削皮刀，只需要熱水跟溫水，就可以讓奇異果完美「光溜溜」，平滑的果肉超療癒。

不斷更新／初四國道北返交通量最大 高公局示警恐塞到凌晨3時

（10:45更新）

今明收假雨綿綿 下周一開工日強烈冷氣團南下又溼又冷

又要再度轉冷，中央氣象署預報員曾昭誠表示，下周一開工日是強烈大陸冷氣團南下過程，預估愈晚愈冷；北部和宜蘭一大早溫度可能1...

初四國1北返車潮尖峰時段估中午過後 警：盡早出發

春節連假邁入尾聲，高公局說，今天是農曆初四，將出現北返車潮；今天上午9時15分，國道1號新竹路段北上、南下車流量通順，尚...

鋒面通過東北季風增強 開工日迎強烈冷氣團、這時間最冷

今天大年初四，清晨各地都還是有下雨的情況，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，降雨空檔太陽...

台南初四地牛翻身！ 清晨5時18分規模3.3地震 最大震度2級

氣象署今晨5時18分發布小區域有感地震報告，在台南市政府東北方44.1公里，位於台南市東山區，發生芮氏規模3.3地震，地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。