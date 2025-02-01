年後剷肉不能拖！把握甩肉黃金期 2步驟擺脫「新年肥」

春節是不是窩在棉被裡快樂吃喝追劇一整周呢？新年是家族團聚的好日子，在歡樂的氣氛下，很容易進食過量食物，加上活動量減少……小心養出一圈肥滋滋的腰間肉，無法面對體重計的數字。那麼，收假後如何剷除肥肉呢？

調整飲食習慣

首先，跟過年時期存下來、反覆加熱的年菜說掰掰！

盡量選擇高纖、原型、天然的食材，避免食用過多加工食品，並遵守減鹽、減糖、少油的料理習慣。吃飯時可以先吃一碗蔬菜墊胃，增加飽足感，接下來吃豆類、蛋類等蛋白質，肉類放到最後再吃。

此外，可以讓自己保持適度的飢餓感，避免愈吃愈多，每餐只需七、八分飽即可，若上一餐吃得過飽，下一餐可以少吃、甚至跳過不吃。但要注意，別把自己餓到頭暈目眩。

簡單運動增加消耗

年後減肥的黃金期只有1個月，想擺脫新形成的體脂肪就要趁早，可以從簡單的有氧運動做起，一天累積至少30分鐘的運動量。以下提供3個簡單方便的小運動：

靠牆深蹲：背部靠牆，慢慢向下蹲直到膝蓋呈90度角，雙手向前平伸，維持10秒，重複做2至3次。

坐姿抬腿：坐在椅子上雙手握住椅子兩側，雙腳併攏屈膝上抬，慢慢將腿向前伸直，再收回呈屈膝懸空狀態，反覆12至15回，重複做1至2次。

平躺抬臀：雙手平放仰躺在地，雙膝彎曲腳心踏地，用5秒時間慢慢將臀部抬高懸空，再用5秒慢慢將臀部歸位，重複2至3次，熟練後可增加次數。