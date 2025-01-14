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淡古首搭永續風潮推展覽 布料邊角海廢變身藝術品

中央社／ 新北14日電

淡水古蹟博物館表示，首檔搭ESG永續風潮展覽即起展出，透過駐村藝術家巧手設計，將布料邊角、海邊廢棄物、構樹皮等材料化為富有環保、生活與社會意涵作品。

新北市立淡水古蹟博物館今天發新聞稿指出，即起到2月12日在滬水一方藝文空間展出「漫遊．藝宇宙」新北市國際藝術村成果展，佘心婷、李芊慧、林晏竹與林晏印、張雅萍、陳琇萍、程許忠、劉時棟、簡俊成等8組駐村藝術家共同參展。

展覽以ESG永續發展為主軸，ESG是指環境保護（Environment，E）、社會責任（Social，S）及公司治理（Governance，G），透過駐村藝術家多元視角，記錄1年來在淡水駐村創作體驗。

其中，佘心婷敲打構樹皮數百次，形成獨特纖維紋理，以構樹纖維隱喻自然生命韌性，也提醒人們追求便利與流行時，不應遺忘自然與永續價值重要性。

張雅萍以市場挑選剩餘布料為創作媒材，透過拼接與縫製賦予廢棄布料新生命，拼貼出如瀑布般的光影層次。劉時棟長年在沙崙海水浴場採集海沙與漂流物，運用繪畫與拼接手法，將影像痕跡停留在畫布與現成物，形成似真似幻城市生活記憶圖景，也反思現代都市生活中對自然忽視。

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，淡水古蹟博物館特別提供藝術村工作室空間，作為創作與發想基地，促進不同領域藝術家交流，民國102年起至今已有127位創作者進駐，今年1月底將有新入選駐村團隊進駐，期待他們未來2年創作量能。

古蹟博物館 淡水

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