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台鐵票價調漲提報酬率「低於3％方案」交通部：符合2點都支持

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，針對台鐵票價調漲議題，台鐵要做好社會溝通，而提報的方案若合乎立法院規定且在合理範圍，交通部態度開放且支持。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱表示，針對台鐵票價調漲議題，台鐵要做好社會溝通，而提報的方案若合乎立法院規定且在合理範圍，交通部態度開放且支持。記者胡瑞玲／攝影

台鐵票價30年未漲，台鐵董事長杜微昨表示，考量中長途與其他交通運輸業者的競爭力，預估二月董事會將提報酬率「低於3％」的方案。工會認為應漲足讓台鐵正常營運；交通部今表示，台鐵提出的方案只要合乎立法院規定且在合理範圍，都會支持，但也強調社會溝通要做得更好。

杜微昨表示，今年2月5日將召開董事會討論票價調漲問題，並提出合理報酬率方案，讓董事會認同，並即刻報部；針對提報的報酬率方案部分，杜微指出，原先計畫以最低的3％的方案送至董事會，但考量中、長途需要競爭力，屆時將提報「低於3%的方案」。

交通部今天舉辦新春記者會，有媒體提問對於台鐵擬提報低於3％報酬率方案給董事會，交通部是否支持？交通部長陳世凱表示，台鐵昨天已舉辦記者會說明，據了解，台鐵將於2月5日召開董事會，屆時會提出版本，目前了解將提報3％版本。

陳世凱說，站在交通部立場，從他自己上任到迄今都是同一說法，台鐵已凍漲30年，對於票價調漲議題確實要務實來討論；台鐵目前面臨很多虧損，不是台鐵不夠努力，很多時候是需要配合政策，且去年地震、颱風等天災很多，所以目前是要務實討論的階段。

陳世凱強調，「如果是合理合宜，交通部態度開放且支持」，但也要提醒台鐵及董事長杜微，對於社會溝通及說明要做得更好，讓民眾接受度更高，如果社會都能接受，又合乎立法院規定且在合理範圍，交通部都會支持。

交通部長 台鐵 報酬率

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