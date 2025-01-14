快訊

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

麥當勞少女輕生疑遭性侵 母親今現身士檢一言不發

聽新聞
0:00 / 0:00

國旅限制提供一次性用品 觀光署：不影響業者服務品質

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
旅宿業限制一次性備品今年元旦起上路，。圖／桃園市環保局提供
旅宿業限制一次性備品今年元旦起上路，。圖／桃園市環保局提供

因應減塑政策，今年元旦起「旅宿業限制提供一次性用品」上路，不少民眾質疑，國外雖不主動提供，但還是會放在大廳放旅客免費拿，質疑台灣業者「超譯」為完全不提供。對此，觀光署表示，永續旅宿的理念正在被更多人接受與實踐，一次性備品的減量並不會影響旅宿業的服務品質，旅客可向旅館提出需求，業者可免費或以收費方式提供。

為了減少一次性塑膠用品使用，環境部今年元旦起推動「旅館業一次性用品」政策，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得於客房或營業場所陳列，附屬設施（如SPA、健身房）不在此限。旅客可向旅館提出需求，業者可免費提供或以收費方式提供。

觀光署今表示，對於部分民眾誤解「飯店沒有提供一次性備品，就連沐浴乳、洗髮乳都要自己準備」、「飯店不能主動告知，只能等待客人詢問，任何提供備品的意圖都被認定犯規」等，配合環境部資源循環署推動減塑政策，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所，但飯店櫃檯可告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。

觀光署表示，除呼籲民眾支持環保政策外，也透過不同管道如旅宿業公（協）會之會員大會、理或監事會議、座談會、研習課程、觀光署網站公告、公文、自媒體等方式持續向旅宿業者宣導外，同時透過行銷好客民宿及合法旅宿時，以多重管道向國內消費者宣傳一次性備品措施。

觀光署指出，永續旅宿的理念正在被更多人接受與實踐，這份共識將推動旅宿業向更環保、更永續的未來邁進，一次性備品的減量並不會影響旅宿業的服務品質，持續偕同環境部共同加強對國內外消費者宣傳永續旅遊，響應全民綠生活，對環境盡一份心力。

永續 觀光署 飯店

延伸閱讀

元旦起飯店不提供一次性備品 他曝1招解法網友全不挺

國旅「一次性備品」政府背鍋？ Cheap：業者嘴臉真噁心

國旅拿備品竟索價百元 彭啓明：第一次聽到、不干預業者定價

國旅一次性備品索價百元…Cheap批更不環保 網轟變相住宿漲價

相關新聞

本流感季最小死亡個案 南部10多歲少年二度急診當天亡

衛福部疾管署表示，上周類流感門急診就診約13.9萬人，為近10個流感季同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，新增49...

國旅向飯店索備品竟要價百元 觀光署：業者得免費或付費提供

因應減塑政策，今年元旦起「旅宿業限制提供一次性用品」上路，不少民眾質疑，國外雖不主動提供，但還是會放在大廳放旅客免費拿，...

台鐵票價調漲提報酬率「低於3％方案」交通部：符合2點都支持

台鐵票價30年未漲，台鐵董事長杜微昨表示，考量中長途與其他交通運輸業者的競爭力，預估二月董事會將提報酬率「低於3％」的方...

立委爭取台中高鐵增站 交通部：評估不代表可行性研究

國民黨立委楊瓊瓔日前指出，台中現是第二大城，建議北台中也要增設高鐵站點，外界憂心政治介入，高鐵變「慢鐵」。交通部長陳世凱...

遲未納自動PM2.5測值 環團批環境部怠惰失職

環境部日前公布2024年空氣品質監測與空汙治理結果，截至去年11月底PM2.5年平均濃度為12.5μg/m3，雖較前年有...

今年農曆春節長達9天怕斷藥 健保署公布慢箋領藥時間

今年農曆春節假期長達9天，許多慢性病患者擔心斷藥。衛福部健保署因應春節期間醫療院所減診或停止門診、藥品調劑服務，為避免民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。