國旅限制提供一次性用品 觀光署：不影響業者服務品質

因應減塑政策，今年元旦起「旅宿業限制提供一次性用品」上路，不少民眾質疑，國外雖不主動提供，但還是會放在大廳放旅客免費拿，質疑台灣業者「超譯」為完全不提供。對此，觀光署表示，永續旅宿的理念正在被更多人接受與實踐，一次性備品的減量並不會影響旅宿業的服務品質，旅客可向旅館提出需求，業者可免費或以收費方式提供。

為了減少一次性塑膠用品使用，環境部今年元旦起推動「旅館業一次性用品」政策，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得於客房或營業場所陳列，附屬設施（如SPA、健身房）不在此限。旅客可向旅館提出需求，業者可免費提供或以收費方式提供。

觀光署今表示，對於部分民眾誤解「飯店沒有提供一次性備品，就連沐浴乳、洗髮乳都要自己準備」、「飯店不能主動告知，只能等待客人詢問，任何提供備品的意圖都被認定犯規」等，配合環境部資源循環署推動減塑政策，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所，但飯店櫃檯可告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。

觀光署表示，除呼籲民眾支持環保政策外，也透過不同管道如旅宿業公（協）會之會員大會、理或監事會議、座談會、研習課程、觀光署網站公告、公文、自媒體等方式持續向旅宿業者宣導外，同時透過行銷好客民宿及合法旅宿時，以多重管道向國內消費者宣傳一次性備品措施。

觀光署指出，永續旅宿的理念正在被更多人接受與實踐，這份共識將推動旅宿業向更環保、更永續的未來邁進，一次性備品的減量並不會影響旅宿業的服務品質，持續偕同環境部共同加強對國內外消費者宣傳永續旅遊，響應全民綠生活，對環境盡一份心力。