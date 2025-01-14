健保未給付⋯急診醫靠熱血 創群組助救護車判讀心電圖
心臟疾病是國人第二大死因，台灣心肌梗塞學會理事長、北醫附醫心臟內科主治醫師黃群耀表示，每年約有1萬7千人罹患心肌梗塞，且發病年齡有年輕化趨勢，致死率更是不斷提升。專家指出，為幫助心肌梗塞病人正確送醫，並提升救回機率，台北市透過醫師群組協助救護員判讀心電圖數據，但目前只能做功德，尚無健保給付。
為把握黃金急救時間，醫院必須超前部署。黃群耀說，心肌梗塞發作黃金救治時間極為關鍵，涉及三個重要的環節，包括全民急救知識普及，消防救護人員即時取得病人心電圖，提供醫師迅速判讀、連絡後送醫院，透過超前佈署讓病人抵達醫院後，即有萬全準備的醫療團隊順利接手搶救。
台北市政府消防局建置心電圖即時傳輸與心肌梗塞分級送醫機制，救護人員在急救現場為心肌梗塞患者施作心電圖，將數據傳給有24小時急救處置能力的「急救責任醫院」，讓院方盡早準備，以縮短急救時間、提高救治效率。後續並規畫引進人工智慧（AI）協助心電圖判讀，提升診斷速度及精準度，將病人生命徵象數據直接傳到醫院端，串連病人到院前後處置方式。
類似作法也在高屏地區推動，健保署高屏業務組推動到院前心電圖判讀系統制度化，以「醫院總額風險調整移撥款」支付高雄、屏東、澎湖急重症醫療單位，24小時均有醫師協助救護車人員進行心電圖判讀、車上用藥指導。
北醫附醫急診醫學科主任趙君傑表示，目前健保台北區尚未針對心肌梗塞病人到院前心電圖給予給付，因為病人尚未到院，健保給付又採「歸人」原則，實務上較難進行，不過，台北區幾家醫院符合資格的醫師，「靠著熱血」在通訊軟體上組成聯繫群組，救護車接到疑似心肌梗塞患者時，可透過群組聯繫，判讀救護人員提供的心電圖內容，若確診為心肌梗塞，救護車必須將患者送至有24小時緊急心導管的醫院。
50多歲許先生在家中泡澡放鬆時，左胸口與左上臂突然劇烈疼痛，經家人刮痧疼痛稍退後，繼續回到浴室泡澡，隨後失去意識倒臥浴缸，家人察覺異狀後立即撥打119，救護人員到場後發現心跳停止，立即CPR並使用AED電擊搶救，到院後醫療團隊用葉克膜爭取搶救時間，並進行緊急心導管手術打通堵塞的冠狀動脈，經數日密集治療與康復計畫支持，病人已康復重返工作崗位。
趙君傑指出，心肌梗塞救治是與時間賽跑，急救時間愈短，病人恢復越好，該院結合急診、心臟內外科及護理等多專業團隊，導入高效溝通與判斷機制，成功縮短從入院到完成心導管治療的時間，並將成果發表於國際期刊，盼透過無縫接軌的救治體系，為心肌梗塞病人爭取生存機會。
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