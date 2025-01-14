未滿1歲女嬰新冠重症 疾管署：新冠疫情以來年紀最小

國內上周新增10例新冠併發重症本土病例，其中一人為未滿周歲女嬰，是新冠疫情發生以來年齡最小的併發重症個案，本月上旬開始出現症狀，目前收治加護病房近1周，症狀穩定，個案本身由家人照顧，同住接觸者曾接種新冠疫苗，但沒有打過JN.1疫苗，本身無症狀。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增的新冠併發重症個案中，年齡最小為南部1名未滿周歲女嬰，本身早產，因為未滿6個月，不符合施打新冠疫苗年齡，1月上旬開始出現雙腳腫脹的非典性症狀，家長帶到急診就醫，發現女嬰出現發高燒、呼吸急促等症狀，新冠快篩陽性後，立即收住加護病房，目前住院近一周狀況改善相對穩定，但暫時仍在加護病房觀察中。

林詠青表示，此案是新冠疫情以來年齡最小案例，個案本身沒有到托育機構，是由家人照顧，但同住家處者疫調沒有新冠肺炎症狀，曾打過新冠疫苗，但未接種含JN.1株的新冠疫苗。

疾管署提醒，小小孩無法接種新冠疫苗，但還是有經過同住接觸者或社區感染的風險，家中如有老長者或幼兒的家屬可接種疫苗，避免加護交叉感染，國內1月7日至13日新增10例新冠併發重症本土病例，較前一周的15例下降。

疾管署表示，自去年九月起到今年1月13日，新冠併發重症本土病例累計446例，其中96例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自去年10月起，通報的確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。

新冠JN.1疫苗截至1月13日，已累計接種186.5萬人次，為去年同期的95萬人次增加約2倍；另因接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，且依研究顯示接種新冠JN.1疫苗預防重症住院的保護效益可達60%，目前國內提供的JN.1疫苗計有莫德納及Novavax兩種不同製程的疫苗，均安全有效。

疾管署指出，全球新冠病毒陽性率近期下降，東南亞及非洲區上升，東地中海區上下波動，其他地區則呈持平或下降，鄰近國家日本及泰國病例數呈上升趨勢，全球新冠變異株以XEC及KP.3.1.1為主要流行變異株。