大林慈濟壁畫爭議延燒 釋昭慧斥網暴多來自殭屍帳戶

嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」盜圖爭議延燒，證嚴上人徒弟、玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧多次在臉書評論此事，卻引來各方論戰。釋昭慧今發文指出原創李健儀痛心上人被誤解與汙辱，她則認為辱罵大都來自殭屍帳戶與機器人操作。

釋昭慧直言整個慈院壁畫風波，原創李健儀與證嚴法師都是受害人，而慈濟則是最大的「苦主」。每次只要少數慈濟人犯錯，大批人就上綱上線，羞辱證嚴法師，此事對慈濟業已構成傷害。

釋昭慧也指出，那位犯錯的慈濟人聽說已經過世了，否則她應該誠懇地公開懺悔，畢竟她的一念之貪，以及假上人名義假傳聖旨的紆曲手段，已深深傷害到上人與李健儀的心靈，也讓慈濟莫名成為人民公敵。

釋昭慧發文替慈濟抱不平的言論，也與網友以及音樂人許常德槓上，兩人各自在臉書發文回擊，面對多日紛爭，今天中午釋昭慧也在臉書透露，當事人李健儀傳給他一則簡訊，並心疼上人被誤解與汙辱。

李健儀簡訊指出，網路吃瓜群眾，將人性的惡，毫無底線的噴吐，「只因妳稍熱忱關切，就得忍受這無妄之災，真不捨妳，為難妳了；近幾日以來，每一篇相關新聞底下，附帶著數百條瘋狂的吃瓜群眾，排山倒海的反慈濟攻訐評論，我震驚了，更痛心上人被誤解與汙辱，眼看著沒停歇的誹謗中傷，真乃情何以堪，唉，何時是盡頭？」

釋昭慧說，從簡訊中看到李健儀的仁厚，難怪作為受害者的他，想要把事情翻篇，原來，他已看不下去，再也不忍看到上人受到糟蹋了。釋昭慧也連忙致電安慰李健儀：「我沒事兒，請千萬別為我擔心，那些相關新聞底下的辱罵，大都來自殭屍帳戶與機器人操作，建議您看都別看！」