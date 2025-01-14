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大林慈濟壁畫爭議延燒 釋昭慧斥網暴多來自殭屍帳戶

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧（右）今發文指出原創李健儀痛心證嚴上人（左）被誤解與汙辱，她則認為辱罵大都來自殭屍帳戶與機器人操作。圖／取自釋昭慧臉書
玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧（右）今發文指出原創李健儀痛心證嚴上人（左）被誤解與汙辱，她則認為辱罵大都來自殭屍帳戶與機器人操作。圖／取自釋昭慧臉書

嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」盜圖爭議延燒，證嚴上人徒弟、玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧多次在臉書評論此事，卻引來各方論戰。釋昭慧今發文指出原創李健儀痛心上人被誤解與汙辱，她則認為辱罵大都來自殭屍帳戶與機器人操作。

釋昭慧直言整個慈院壁畫風波，原創李健儀與證嚴法師都是受害人，而慈濟則是最大的「苦主」。每次只要少數慈濟人犯錯，大批人就上綱上線，羞辱證嚴法師，此事對慈濟業已構成傷害。

釋昭慧也指出，那位犯錯的慈濟人聽說已經過世了，否則她應該誠懇地公開懺悔，畢竟她的一念之貪，以及假上人名義假傳聖旨的紆曲手段，已深深傷害到上人與李健儀的心靈，也讓慈濟莫名成為人民公敵。

釋昭慧發文替慈濟抱不平的言論，也與網友以及音樂人許常德槓上，兩人各自在臉書發文回擊，面對多日紛爭，今天中午釋昭慧也在臉書透露，當事人李健儀傳給他一則簡訊，並心疼上人被誤解與汙辱。

李健儀簡訊指出，網路吃瓜群眾，將人性的惡，毫無底線的噴吐，「只因妳稍熱忱關切，就得忍受這無妄之災，真不捨妳，為難妳了；近幾日以來，每一篇相關新聞底下，附帶著數百條瘋狂的吃瓜群眾，排山倒海的反慈濟攻訐評論，我震驚了，更痛心上人被誤解與汙辱，眼看著沒停歇的誹謗中傷，真乃情何以堪，唉，何時是盡頭？」

釋昭慧說，從簡訊中看到李健儀的仁厚，難怪作為受害者的他，想要把事情翻篇，原來，他已看不下去，再也不忍看到上人受到糟蹋了。釋昭慧也連忙致電安慰李健儀：「我沒事兒，請千萬別為我擔心，那些相關新聞底下的辱罵，大都來自殭屍帳戶與機器人操作，建議您看都別看！」

玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧今發文指出原創李健儀痛心證嚴上人被誤解與汙辱，她則認為辱罵大都來自殭屍帳戶與機器人操作。圖／取自釋昭慧臉書
玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧今發文指出原創李健儀痛心證嚴上人被誤解與汙辱，她則認為辱罵大都來自殭屍帳戶與機器人操作。圖／取自釋昭慧臉書

慈濟 證嚴 釋昭慧

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