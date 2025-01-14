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桃園機場春節平均運量較去年增10% 20日起進入高峰期

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
春節疏運期間，機場公司提醒出境旅客善用網路報到、預先確認安檢注意事項等搭機攻略，確保旅程順暢。圖／機場公司提供
春節疏運期間，機場公司提醒出境旅客善用網路報到、預先確認安檢注意事項等搭機攻略，確保旅程順暢。圖／機場公司提供

春節假期將至，桃園機場今年春節疏運期間為1月24日至2月3日，共計11日，整體春節期間每日平均運量為14.2萬人，較去年成長約10%，增加客運包機14架次、加班機103架次，總運量逾159萬人次，1月20日寒假起即開始進入旅運高峰期，每日運量預估均超過14.5萬人，機場公司提醒，旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續。

機場公司表示，為期9天的農曆春節假期於1月25日展開，根據航班運量預報系統顯示，桃園機場自1月20日寒假起即開始進入旅運高峰期，尖峰日包括1月23日、1月25日、1月26日、1月28日（除夕）、1月30日（初二）、2月1日及2月2日，每日運量預估均超過14.5萬人，其中上班日前一天2月2日為最高，約近15萬人次。

機場公司提醒，假期開始階段出境人潮較多，收假前則以入境旅客為主，桃園機場出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時及23至24時，入境尖峰時段為每日5時、13至17時及20時至22時。疏運高峰期間，機場公司偕同CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）及服務大聯盟等單位持續嚴加整備。

機場公司提醒旅客，善用網路報到、自助報到、自助行李託運及自動通關等智慧化服務。另也呼籲多加搭乘機場捷運、客運巴士等大眾公共運輸。

春節 桃園機場

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