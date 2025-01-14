故宮南院「群生藝相」開展 動物書畫揭密古人文化符碼

國立故宮博物院南部院區今起至4月13日展出「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」，以古代動物畫作探索藝術家「文化符碼」，共展出26組書畫，將在1月17日舉辦專廳導覽及講座，帶領觀眾揭開隱藏的智慧與密碼，另1月19日還有迎春書法揮毫活動。

展覽以動物為核心，探索古人如何透過書畫賦予動物形象文化寓意。故宮書畫文獻處助理研究員方令光表示，從猿猴與馬匹構成「馬上封侯」的吉祥畫面，到唐懷素以「奔蛇走虺」形容草書流動之美，古代藝術家常運用動物形象來表達思想與情感。

方令光也說，古今中外藝術家會以動物形象描繪，表現人類對動物的想法與感受，並根據動物創造及渲染意象與內涵，這些動物在書畫中都是創作者有意識地賦予形象與意涵，這些都是觀展時值得探索的「文化符碼」。

策展人推薦民國時期「合作十二生肖」冊展現12位畫家筆下的12生肖，春節期間適巧可找尋本命形象；清郎世寧「白鷹」中所繪白鷹目光銳利、蓄勢待發，形象逼真；傳宋代米芾「天馬賦」雖為偽作，但被康熙皇帝譽為前無古人，傳神之形膾炙人口。

1月17日早上11點至12點在展廳有專廳導覽，由擔任策展人的南院書文處助理研究員方令光現場講解；1月17日下午2點至3點30分在集賢廳舉辦專題講座，由南院書文處助理研究員方令光解說，帶民眾深入賞析，認識動物在書畫中的形象與意涵。