元旦起飯店不提供一次性備品 他曝1招解法網友全不挺

環境部規定，從今年元旦起，禁止國內旅宿業提供一次性備品，引起不少民眾抱怨。對此，一名網友分享，若自備備品，可以折抵房價30元或更多錢，好奇大家是否比較能接受？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「國旅自備備品扣住宿費這樣比較好吧？」為題，指出如果國旅自備備品像是自備環保杯政策，可以折5元或10元，那自己帶牙膏、牙刷、刮鬍刀，一人可以折30元，好奇發問「這樣大家是不是比較能接受？」。

貼文一出後，不少網友都不挺，紛紛表示「當然是先把房價+30，你自備再-30，計畫通」、「先漲3000，然後折30」、「不降價是為了維持服務品質，請多包涵」、「抱歉，就是沒有，請自費買備品當盤子」、「業者：放櫃檯賣比較爽」。

對此，環境部也說明，旅宿業取消一次性備品，是指洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液及保養用品，從小瓶裝改為容量180毫升以上，以壁掛、固定式等方式提供。另外，牙刷、牙膏、刮鬍刀、浴帽、刮鬍泡、梳子等個人衛生用品，不得陳列在房間或飯店大廳供民眾取用，但民眾若有需求，飯店可免費或以付費方式提供。