饗饗疑食物中毒案 初步檢驗出爐…9人諾羅病毒呈陽性

知名餐廳「饗饗」信義微風店疑食物中毒案，造成59人送醫，餐廳前天復業，衛福部疾管署今公布檢驗初步報告，疾管署發言人曾淑慧說，這段時間有77人曾到微風信義店食用自助餐並發生不適，症狀方面嘔吐佔78%、腹瀉77%、噁心68%、發燒28%、腹脹14%，就醫初步診斷都是腸胃炎，採檢70名左右的個案，有9例檢驗為諾羅病毒陽性，其他檢體會持續檢驗。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，這起疑似食品中毒案7日爆發時，就已採集樣體進行維生物培養，調查疑似食物中毒59人中，42人曾食用生魚片、21人曾食用干貝、5人曾食用生蠔，業者昨公佈相關補償聲明稿，表示1月5日至6日，身體不適之顧客，公司均會給付慰問金或補償等額之餐費，如另有就醫事實，均可提供醫療單據，將會補償顧客所支出的醫療費用。

疾管署指出，近期全國腹瀉門急診就診人次呈上升趨勢，且為近5年同期最高，籲請民眾注意手部清潔及飲食衛生，如出現疑似症狀，除了儘速就醫外也應落實生病在家休息，以降低腸胃炎傳播的風險。

依據監測資料顯示，國內第2周即1月5日至11日，腹瀉門急診就診累計16萬9747人次，較前一周14萬9477人次上升13.6%，為近5年同期最高且近期呈上升趨勢；另全國近四周共接獲 94起腹瀉群聚通報案件，也是近5年同期通報數最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計92起，已檢出諾羅病毒88件，占95.7%為多。

疾管署說明，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約10至50小時；而細菌性病原檢出金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌為主，潛伏期為數小時至5天。腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

食用受汙染的食物或飲水、與病人接觸，如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或接觸到病人曾接觸的物體表面而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。