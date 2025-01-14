流感發威增10死！ 單周近14萬人中鏢 創下10年同期新高

衛福部疾管署今天公布，今年1月5日至11日門急診就診13萬9613人次，較前一周上升7.6%，為近10個流感季同期最高，新增49例流感併發重症病例、10例死亡，年齡介於10多歲至90多歲，感染型別均為A型H1N1，且急診就診病例百分比達12.7%，疫情呈上升趨勢，現在處於流行期。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年第2周即1月15日到11日的類流感門急診就診約13萬9千餘人次，為近10個流感季同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，疫情呈上升趨勢，處流行期。

近四周合約實驗室監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以A／H1N1為主。國內上周即1月7日到13日，新增49例流感併發重症病例，統計本流感季自去年十月起至今年1月13日累計461例，年齡層以65歲以上長者為多占56%，另，死亡病例累積101例，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

疾管署說明，國內1月7日到13日新增10例新冠併發重症本土病例，較前一周去年12月31日到今年1月6日的15例下降。自去年九月起至今年1月13日，新冠併發重症本土病例累計446例，其中96例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自去年10月起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。

疾管署統計，截至本年1/13止，公費流感疫苗接種數約611.5萬人次，疫苗使用率約92.8%，低於去年同期的635.6萬人次，但近期打氣明顯熱絡，自今年元旦起，開放全民接種以來至1月13日已接種約32.5萬人，為去年同期3.8倍，其中1月10日接種3萬5178人也再創今年新高，不過全國65歲以上長者流感疫苗接種率為45.5%，尚未達接種目標。

新冠JN.1疫苗截至1/13已累計接種186.5萬人次，為去年同期的95萬人次，約2倍；另因接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，且依研究顯示接種新冠JN.1疫苗預防重症住院的保護效益可達60%，目前國內提供之JN.1疫苗計有Moderna及Novavax兩種不同製程的疫苗，均安全有效。

疾管署提醒，國際疫情部分，北半球流感自去年12月以來活動度迅速上升，其中往來頻繁國家中日本及韓國驟升，活動度持續上升；中國北/南方、香港、歐洲及北美洲國家升幅亦嚴峻，趨勢則與往年相符。全球新冠病毒陽性率近期下降，東南亞及非洲區上升，東地中海區上下波動，其他地區則呈持平或下降，鄰近國家日本及泰國病例數呈上升趨勢，全球新冠變異株以XEC及KP.3.1.1為主要流行變異株。

疾管署呼籲，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，且寒流持續發威，提醒民眾在參加新年尾牙聚會之際，注意加強保暖及留意自身健康狀況，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應盡速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。