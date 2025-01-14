台鐵、捷運及客運都能用！ TPASS2.0常客優惠最高回饋30%

交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年再規畫TPASS 2.0方案，涵蓋短天期定期票及常客優惠2種方案，其中，常客優惠預計針對各客運、台鐵及雙北捷運加碼每月給予回饋金，讓使用單一運具、每月搭乘金額未達月票者加入，單月持電子票證搭乘公共運輸達11次以上，即可享有最高30%回饋，即日起開放登錄，2月起開放累計。

交通部表示，TPASS 2.0常客優惠方案自2月1日至12月31日實施，針對持電子票證（含虛擬及實體至各票證公司網站公共運輸常客優惠回饋專區完成記名程序，並同意個資使用聲明後，可登錄參與，每人最多可同時登錄5張電子票證。

交通部說，常客優惠計算方式為每月1日至月底，在基本回饋部分，單月搭乘國道客運、公路客運、市區公車11至30次回饋15%，搭乘31次以上回饋30%，各路線合併計算。在軌道加碼回饋部分，單月搭乘台鐵、台北捷運、新北捷運11次以上回饋2%，各運具分開計算。

交通部也說，此次也提供早鳥行政院專屬回饋，於3月31日前購買TPASS 2.0電子票證且完成登錄，並達成基本回饋及軌道加碼回饋條件者，再加碼回饋10%。

交通部說，常客優惠自完成登錄次日起算，並以單張電子票證認定，回饋金額採「當月份搭乘總金額×回饋比例」方式計算；如遇小數位數，採無條件進位至整數方式計算。另外，使用TPASS月票搭乘紀錄（含次數及金額），皆不會納入常客優惠回饋條件計算。

交通部表示，當月累計回饋金將於次月25日起開放領取，如未領取可與後續月份回饋金併同領取，但最遲須於開放領取日起1年內領取完畢，民眾可持票卡至四大超商櫃台由店員協助或至指定公共運輸場站加值機台靠卡領取。