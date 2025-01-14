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年節流感傳染風險增 北市開18場免費疫苗快打站

中央社／ 台北14日電

春節將至，台北市衛生局考量返鄉、聚會等人群接觸會增加感染風險，16日起在捷運雙連、龍山寺及東門站等地設置18場免費流感疫苗快打站，鼓勵民眾接種，以保護自己及家人。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，國內已進入呼吸道傳染病流行期，往年流感疫情高峰多為跨年至農曆新年後，建議民眾在連假返鄉或出國旅遊前完成流感疫苗及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新JN.1疫苗接種，平安過好年。

衛生局統計，去年10月1日至今年1月12日止，台北市累計41例流感併發重症病例、6例死亡病例，這些病患92.7%未接種流感疫苗，85.4%為50歲以上，且絕大多數具慢性病史，提醒長者、慢性病患及幼兒等高風險族群應盡速完成接種。

疫苗施打，衛生局表示，施打約2週後才有保護效果，年輕人接種除了保護自身，也能保護家中長者及幼兒，台北市還有約4萬多劑公費流感疫苗，提供出生滿6個月以上民眾使用。

衛生局指出，除全市374間流感疫苗合約院所提供接種服務外，16日至23日還會在人潮較多場域設置18場免費疫苗快打站，民眾攜帶健保卡即可施打。

快打站設置地點，包含台北捷運雙連站、龍山寺站、石牌站、東門站、中正紀念堂站、景美站、內湖站，以及台北市政府大樓東門口、新光三越台北信義新天地A11門口等。詳細時間，可上衛生局網站查詢。

北市 流感疫苗 衛生局

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