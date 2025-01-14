大林慈濟「佛陀問病圖」延燒…陳欽明揭始末：上人不想花這麼多錢

嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議持續延燒，被指控抄襲的畫家陳欽明噤聲多日後，在臉書上的發文遭網友截圖轉發。陳欽明在文章中寫當年接下壁畫工作的始末，也表示當時是證嚴法師認為「不想花這麼多的錢在一幅壁畫上」，因此決定不繼續壁畫的事宜。對此，李健儀回應，整篇文章都只是在狡辯，重點是落款「陳欽明恭繪」這幾個字，就是抄襲的行為。

陳欽明於貼文指出，他與原創畫家李健儀相識超過半世紀，李健儀的2個兒子也是他的學生。2000年在學生家長中有位在慈濟擔任榮譽董事的師姐是壁畫籌備委員會的一員，知道自己擅長壁畫，因此向上人推薦，並轉述「因為造價太高，上人不想花這麼多的錢在一幅壁畫上，因此決定不繼續壁畫的事宜」，所以要他報一個「合理」的價錢。

陳欽明表示，當時很希望台灣能夠有一幅和歐洲教堂中一樣的壁畫，另一方面也希望自己所學和理想能夠得到發揮，所以並不想從中得到高報酬，只希望事情能夠皆大歡喜，但是近日不符合事實的言論沒完沒了，所以他決定發文澄清，認為自己沒有侵犯李健儀的「創作人格權」，並且逢人都要解釋，只是將李健儀的畫「翻製在壁畫上」，這幅畫絕對不是自己的原畫。

陳欽明說，當時其實是希望能夠自己創作，但是上人和壁畫籌備委員會的委員們都超考慮到李健儀曾經為原畫油畫付出的時間和勞力 ，所以以7位數非常高的價錢買下這幅原畫的所有權，希望自己能按照這幅畫去製作壁畫，「我的繪畫生涯中，一向重視後現代藝術創作，這是第一次，也是唯一的一次臨摹成壁畫的經驗。」

至於李健儀所說的是聘請自己「當助理」、還有「拒絕」李健儀協助完成壁畫，陳欽明也都否認這些說詞，直言「壁畫最後在期限內完成，我不敢自詡十全十美，但我認為是可以及格交出成績單，從完成後來訪的人的評語也可以看出他們極高評價。」

對於陳欽明的發文，李健儀今天接受訪問時回應，整篇文章就只是陳欽明在廣告他自己的乾性壁畫，文章有許多拐彎抹角及狡辯，重點就是他在壁畫上落款「陳欽明恭繪」這幾個字，此舉就是抄襲的行為，「只要陳欽明只要不落款其名，就不需要到處講李健儀才是原創者」，對於文章內容，李健儀說很多都不是事實。