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健保將試辦分區總額制 邱泰源允不影響就醫權益

中央社／ 台北14日電
衛福部長邱泰源。圖／行政院提供
衛福部長邱泰源。圖／行政院提供

醫院總額分區共管，全國試辦將陸續於今年第1、2季上路，但醫界擔憂新制恐造成檢驗檢查、掛號大排長龍等延遲問題。衛福部長邱泰源說，守護健保永續絕對不會影響病人就醫權益。

邱泰源今天上午出席國健署「成人預防保健升級 30歲開啟健康檢查新里程」記者會，會前接受媒體聯訪。媒體提問，將全面上路的醫院總額分區共管是參考南區業務組斷頭制模式，但有醫師指出當地嚴格控制醫療行為，患者排隊5個月等電腦斷層掃描，全國試辦配套將成考驗。

對此，邱泰源表示，健保制度已經運行30年，希望透過醫院總額分區共管改革，提升健保資源使用效率，確保健保永續，除了台北區（北北基、宜蘭縣、金門縣、連江縣）在今年第2季開始實施，全國其他分區將從第1季開始。在全國試辦期間，絕對不會影響病人就醫權益。

邱泰源指出，推動醫院總額分區共管制度時，一定會特別考慮各區域的醫療資源配置，尤其是偏遠地區醫療需求。針對成長型醫院，將根據急重症病人的需求進行調整，透過持續溝通，保障各醫院醫療服務與所有民眾的就醫權利。

媒體提問，衛福部近期公告性多樣（LGBT+）民眾醫療照護指引。對此，邱泰源表示，這項指引反映對性別平等社會的關注，鼓勵醫療人員尊重LGBT+群體的醫療需求，這是一項充滿關懷及溫暖的措施，與時俱進，符合全球潮流。

邱泰源指出，根據衛生福利部未成年雙性人醫療手術共同性建議原則，12歲以下的未成年人不宜進行相關手術，12至18歲的青少年必須經過專業醫療團隊嚴格評估，確保醫療需求能得到充分關注。這份指引對未成年雙性人變性手術的規範較為嚴格，並未放開相關限制。

健保 健保總額制度 未成年 邱泰源

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