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國旅「一次性備品」政府背鍋？ Cheap：業者嘴臉真噁心

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
旅宿業新規今年元旦起上路，全台飯店、旅館不再主動提供一次性個人衛生備品。圖／取自環境部臉書粉專
旅宿業新規今年元旦起上路，全台飯店、旅館不再主動提供一次性個人衛生備品。圖／取自環境部臉書粉專

環境部的「一次性備品」政策元旦正式上路，百萬網紅Cheap日前批這政策是幫業者省成本，並指他向嘉義某飯店要備品，卻索價1人份100元；他今天再在臉書發文表示，根據2023年3月的新聞，當初開會政府建議「不主動提供」，但業者希望「直接不提供」，以及政府為鼓勵環保希望房價能優惠5%，業者卻不願意，「業者嘴臉真噁心」。

根據非營利網路媒體「環境資訊中心」2023年3月17日的報導，環保署（現為環境部）當年3月的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案研商會議，有業者反映應強制規定不提供備品、反對5%價差環保房型。

Cheap表示，昨天有基層公務員私訊他，「不提供備品」政府是幫業者背了鍋。對方並提供2023年3月的新聞，內容指當初開會時，政府建議「不主動提供，旅客開口問就要給」，但業者希望「直接不提供」；政府建議「自備備品要有5%的房價優惠」，業者希望價格請回歸市場機制」。

他質疑，但為什麼現在依然是「不主動提供」? 因為政府不想幫業者擋這一槍，到時候民怨沸騰，業者兩手一攤「沒辦法啊，這是政府規定的」。「人家政府希望能做環保，房價能優惠5%，業者卻不願意，太噁心了」。

有網友留言，「市場機制好啊，現在沒人去了就是市場機制啊，自己要求的囉」；Cheap表示，「2022年疫情剛復甦，國旅還沒這麼慘，應該是那時候有自信」。

也有網友表示，「應該是想降低成本省錢，然後推給政府政策」、「不用這位公務員爆料，其實想一想就知道了」、「反正寫優惠5%，到時候還不是定價先灌10%上去」、「政府官員怎麼這麼聽業者的話，推責任也是很快」、「據我待過飯店的經驗，高層很開心欸又可以省成本了，但其實根本不會拿來發給基層，繼續盤國民而已，一直以為可以搶報復性旅遊的人潮，實際上就是短利的可悲」、「做事不難，全部推給政府」。

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